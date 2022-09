Genética a medida

Con la incorporación de un toro, el productor debe pensar que está incorporando genética y de antemano sabe que tendrá un buen resultado.

“La genética es acumulativa, porque a través del tiempo los genes se instalan en el rodeo, y es barata porque, además de llevarse el toro desde lo reproductivo, incorporamos genética, además de preñar a las vacas”, explicó el médico veterinario, Alberto José Prando, consultor privado.

En ganadería hay criadores que venden terneros al destete y de ciclo completo, por lo que los reproductores que salen de la Cabaña, deben estar preparados para los criadores puros, “pensando en los terneros de destete, en la vaca que los produce y la calidad esperada del ternero que se vende”, amplió el profesional.

Al pensar en los ciclos completos se debe tener en cuenta la vaca y el producto que sale gordo y se va a faena, por lo tanto habrá que pensar en el producto y en la herencia que dejara ese toro.

Cría de toros en cabaña para mejora genética. (LA VOZ / Archivo)

El gran desafío de las cabañas es salir del commoditie para buscar el specialitty, que desde lo genético no es fácil.

“La respuesta es pensar en un reproductor para recría o para engorde, pero no estamos hablando de un novillo no muy pesado, que no es para la exportación, pero puede atender el consumo interno sin problema”, describió el veterinario.

La Cabaña, en su programa de selección genética, apunta a atender el mercado de los criadores puros que pertenecen a un ciclo completo y el gran desafío es desarrollar un reproductor que sea plástico y sirva a un criador puro o a quien quiera hacer ciclo completo.

“El propósito es lograr un toro que no sea exclusivo para producir novillos, ni tampoco estrictamente maternal, por lo que el biotipo que se quiere producir en la cabaña sería un reproductor adaptable a los sistemas de cría de la zona y que permita llevar adelante un entore precoz y se debe tratar de hembras que lleguen a los 15 meses en tiempo y forma en lo físico y en lo reproductivo, para llegar a un novillo de 400kg”, comentó el veterinario.

El biotipo de este novillo debe caracterizarse por tener una buena cantidad de carne, que atienda la demanda del productor que lo vende y calidad post faena, que significa una buena disposición de la grasa muscular, porque algunos mercados ya exigen cierto marmoleo.

Indicadores económicos

Qué buscan los productores que compran un toro en las cabañas: “Uno de los aspectos que necesitan es tener preñez alta para tener la mayor cantidad de terneros posibles, además de facilidad de parto para no perder terneros ni vientres y precocidad sexual de las vaquillonas y que estén ciclando en el pre servicio”, amplió el médico.

Vacas Ganadería

Además, es necesario que tengan un crecimiento moderado y si se habla de consumo interno, no es necesario lograr novillos pesados, además la vaca debe tener reservas de grasa (energía) al momento de iniciarse la restricción de invierno, entre otros indicadores.

Las herramientas utilizadas en las cabañas son el fenotipo, que garantiza la condición carnicera del animal y la selección fenotípica por funcionalidad, que permiten la adaptación al medio y la longevidad.

La otra herramienta es el programa de evaluación genética, con una base de datos de la población de la raza elegida nacional, que consiste en enviar diferentes referencias de campo como peso, características de la carcasa, circunferencia escrotal y devuelven la información expresada en EBVs, DEPS que es objetiva, que es un estimador del valor genético real de un animal que lo va a transferir a su progenie.

Un toro con información es seguridad en la selección y es una herramienta de trabajo para el productor también, es un valor agregado, desde las cabañas no deberían salir toros o vacas para reproductores sin su información en relación a lo que transmite, comentan los asesores genéticos.