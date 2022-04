Las BASES Alcistas…

Relaciones Stock/Demanda en Estados Unidos

Si bien es verdad que navegamos en la niebla que nos pone delante en delirante entorno global, no debemos olvidar que las Relaciones Stock/Demanda en Estados Unidos permanecen por demás ajustadas. Vale recordar que cuando estos indicadores se encuentran por debajo del 10%, constituyen un alerta de “Justeza”. Y así estamos en el maíz y la soja norteamericana disponibles, mientras nos adentramos en la siembra del año 2022, que muestra un prematuro avance del 4,00% en maíz y 1,00% en Soja, con alguna escasez de humedad en el Centro y Norte de Iowa y, Norte de Illinois que debemos seguir de cerca. Yendo al punto, al momento y según el reporte del USDA de abril, los números arrojan relaciones stock/demanda del 9,64% y 5,85% para Maíz y Soja, respectivamente. Valores que tendrían protagonismo en las tapas de los diarios del sector de no ser por la relevancia diaria que muestra el tema de la Guerra en el Mar Negro.

cosecha de maíz

Indonesia vuelve a cerrar las exportaciones de Aceite de Palma

Hacia fines de 2021 Indonesia, principalísimo exportador de aceite de palma, decidió cerrar sus exportaciones con el objeto de controlar los precios domésticos de este producto; alcanzando a partir de esto el precio récord histórico el Aceite de Palma y el Aceite de Soja acompañando el sentido de variación de su cotización. El 18 de marzo pasado, decidió reabrirlas aduciendo que había sido peor el remedio que la enfermedad; pero instauró “Derechos de Exportación Variables”. Finalmente, el pasado 22 de abril, explicando que la guerra en el Mar Negro redujo drásticamente la oferta de aceites vegetales, volvió a cerrar las exportaciones de Aceite de Palma con el objeto de asegurar la disponibilidad local. Recuerden que esto, que parece tan lejano a primera vista, es sumamente relevante para la Argentina pues el Aceite de Soja es el inmediato sustituto de aquel aceite y nuestro país es por lejos el primer exportador, con casi el 50,00% de su comercio global. Dicho de otro modo, el precio del aceite de soja guarda una enorme correlación positiva con el precio del aceite de palma. Y las cotizaciones de ambos aceites reaccionaron en consecuencia, el de Palma retomó las subas y el de Soja alcanzó el viernes pasado su récord histórico de U$D 1.818/tn.

Ucrania

Atrasos en las siembras y bombardeos en el puerto de Odessa – En primer lugar, debemos recordar la enorme participación de Ucrania en el comercio global de Aceite de Girasol y de grano de Maíz con el 50,00% y 16,00%, respectivamente. Entendido esto, debemos tener presente que atravesamos la ventana de siembra de esos cultivos en aquel país, en medio de la guerra y con buena parte de las regiones productivas particularmente comprometidas, como los oblasts (provincias) de Jerson, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk, los cuales constituyen el corredor terrestre, cruzando el territorio ucraniano costero del Mar de Azov, abierto por el ejército ruso desde Crimea hacia el noreste y rumbo a la frontera con Rusia. Justamente ese territorio suma el 19,00% de la superficie total de Girasol en el cual claramente las condiciones no son las mejores para avanzar con las siembras. Algo similar sucede en Centro – Norte de Ucrania, frontera con Bielorrusia donde se encuentran los oblasts con mayor participación en la superficie de siembra de Maíz. Finalmente recordemos que la ventana de siembra de estos cultivos en aquel país se da entre los meses de abril y mayo, y al momento ya se verifican serios atrasos. Un interrogante que se develará pronto, pero grandes mermas de superficie y producción tendrían importante incidencia alcista sobre las cotizaciones respectivas. Por otro lado, empiezan a llegar noticias desde aquellos barrios del Mar Negro sobre bombardeos de instalaciones portuarias de Odessa, lo cual no había sucedido hasta el momento y es algo muy importante para el flujo de exportaciones desde Ucrania al mundo y no sólo de Granos y derivados. Debemos seguir de cerca también el grado de afectación final de esta terminal portuaria dada la gravitante incidencia que tiene como canal de provisión de aquellos productos al mundo.

Las BASES Bajistas…

China

Confinamientos por COVID -19. Desde el 1 de abril que la enorme ciudad de Shanghai se encuentra en confinamiento estricto, con más de 25 millones de personas encerradas. Al día de hoy son más de 45 ciudades chinas las que sufren esa condición y esto empieza a mostrar sus efectos con abarrotamientos en puertos y enormes atrasos en las cargas y descargas. El gobierno chino se ha tomado muy en serio el tema del confinamiento esta vez y comienza a generar serias consecuencias. La más relevante es la reducción en la expectativa de crecimiento del PBI este año y lo que observamos al cierre de la semana pasada con gran asombro, una fenomenal devaluación del yuan, del 2,70% en sólo 7 días. El dólar en aquel país pasó de 6,37 a 6,54 yuanes mostrando una violencia de cambio poco frecuente en la cotización de la moneda china y como ustedes saben, esto le resta capacidad de compra de bienes en el mundo al gigante asiático.

con cuarentena en china, se vuelve a trabar los contenedores. (AP)

FED

Aceleraría su Política monetaria contractiva, es sabido que Jerome Powell presidente del Banco Central de Estados Unidos ya está poniendo toda la carne al asador con el objeto de cumplir con su nuevo objetivo, “bajar la Inflación” en su país que alcanzó el 8,50% anual, un verdadero despropósito para la economía más grande del planeta. Esto es subir tasas de interés y eliminar la emisión de dinero, ahora que está logrado el primer objetivo planteado en abril 2020 que era reducir el desempleo a los niveles pre pandemia. Lo nuevo fue que la semana pasada sugirió que, a partir de la reunión de los primeros días de mayo del comité de política monetaria, podría subir medio punto porcentual de una sola vez y no el 0,25%. Esto sorprendió a muchos en el mundo financiero y el viernes cerramos con grandes bajas en casi todos los activos financieros del planeta.

Inflación Globalizada

Más allá de la guerra del mar negro, el planeta se encuentra atravesando la “Resaca” producida por la descomunal emisión monetaria de parte de los principales bancos centrales del mundo efectuada a conciencia para luchar contra las consecuencias económicas de las cuarentenas del COVID 19 desde marzo 2020. A este efecto debemos sumar que al abrirse las demandas luego de las cuarentenas y con escasez de ofertas aún, los precios se dispararon. En las instancias en que nos encontramos ahora, de lucha abierta contra las disparadas de precios, podríamos ver Recesiones generalizadas que hicieran mermar las demandas en general y a los fondos especulativos “vender posiciones hasta que aclare”.

Inflación y corridas de precio foto Javier Ferreyra

YENDO A LA GESTIÓN

En medio del incierto escenario descripto y, por si fuera poco, mientras somos testigos de la tragicomedia local en la que hoy no nos detendremos, simplemente debemos sugerir con especial firmeza algo que venimos haciendo con un sinnúmero de amigos y clientes de todo el país que nos regalan el honor de confiar en nuestro asesoramiento comercial y financiero. Cubrir, cubrir y cubrir precios, aún en valores espectaculares lo cual, de no necesitar Pesos se puede hacer, comprando PUTs o vendiendo y comprando dólar Bolsa. No son pocos los que al momento ya “le han puesto un moño” a la 21-22, cubriendo el 100% de su producción entre PUTs y ventas forward…y a mirar el escenario desde la tribuna.