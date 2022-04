Algunas especies en las piscifactorías sufren disfunciones reproductivas severas y no inician el desarrollo de madurez sexual para reproducirse, lo que complica su cultivo. Un ejemplo es el caso del múgil (Mugil cephalus), en que los machos no producen semen fluido y las hembras detienen la maduración de óvulos en las primeras etapas del desarrollo de gónadas.

Un equipo de investigadores expertos en acuicultura del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA España) y una empresa biotecnológica privada ha publicado una metodología que consigue asegurar la maduración sexual de los individuos adultos y garantiza la producción de gametos, huevos y larvas de calidad. Esto permitiría cerrar el ciclo biológico completo de la especie y criarla en piscifactorías de forma más sostenible, evitando así la pesca de ejemplares salvajes alevines y reduciendo el impacto ambiental.

Cosecha en acuicultura Foto: ViaCampo

Investigadores del IRTA han diseñado un protocolo que induce la reproducción en múgiles adultos en cautividad. Es el primer estudio en una especie de teleósteo que utiliza hormonas gonadotropinas recombinantes para inducir las primeras etapas de la gametogénesis hasta lograr el cortejo y la fertilización de huevos y larvas de alta calidad.

Con este avance se podrá cerrar el ciclo biológico de los peces en cautividad, lo que sustituirá la pesca de ejemplares alevines y reducirá el impacto ambiental.

El tratamiento también se podría aplicar en la conservación de especies de peces amenazadas o en peligro de extinción.

Cardumen de mugiles Foto: ViaCampo

Las poblaciones salvajes de peces están amenazadas por la sobrepesca y la degradación ambiental. Basar el cultivo de una especie en la captura de ejemplos salvajes no es una práctica sostenible. Por eso es muy importante conseguir el control de la reproducción de ejemplares criados en cautividad para cerrar el ciclo biológico y no depender de poblaciones de peces salvajes para la producción acuícola. El protocolo se ha probado en el múgil como modelo de una especie de la infra clase de peces teleósteos. Además, es una especie omnívora que no requiere productos dietéticos de pescado marino, lo que hace que sea más sostenible que otras especies que se cultivan.