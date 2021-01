En la tarde de hoy, el mercado granario contó con ofertas de compras dispares por los cereales y valores estables por las oleaginosas. Por soja para fijaciones, el valor propuesto fue de U$S 325/t. Por su parte, el valor ofrecido por maíz disponible se mantuvo en U$S 200/t, y la propuesta por trigo con entrega fue nuevamente de U$S 220/t.

Soja Trigo Maíz

Mercado de Chicago

En la jornada de hoy, los futuros en Chicago cerraron con saldo dispar.

Los futuros de soja cerraron con bajas, producto de una rueda de toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, los contratos de maíz finalizaron con pérdidas, presionados por la caída del petróleo y los metales preciosos, y los futuros de trigo ajustaron con caídas, debido a las perspectivas de una amplia cosecha por parte de Australia.

Rófex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Febrero´21 opera a U$S 330/t.*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

Valores finales de los productos

Soja - U$S 325/t por fijaciones, y U$S 318/t entrega Mayo.

Trigo - U$S 220/t disponible, y entrega Marzo.

Maíz - U$S 200/t disponible, y U$S 203/t entrega Abril.

Girasol - U$S 440/t disponible y Febrero/Marzo.

Sorgo - U$S 215/t entrega Abril/Junio.