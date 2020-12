Son los mejores animales para la Puna porque al comer no perjudican la vegetación, no arrancan los pastos, sus patas abajo son blandas y no dañan el suelo. Además su digestión permite aprovechar al máximo las pasturas disponibles.

Por todo esto, se los llama pastoreadores de bajo impacto ambiental. Hay cuatro especies, dos silvestres y dos domésticas:

SILVESTRES o SALKA, forman parte de la fauna, se originan en el mundo de la naturaleza.

VICUÑA

Vicuña (Vicugna vicugna): pesa alrededor de 45 kg. Su pelaje está compuesto por una de las fibras de origen animal más finas del mundo. Solo habita la Puna o Altiplano a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Estuvo en peligro de extinción y todavía es una especie que requiere conservación. Es el ganado de Coquena y para muchas personas es un animal sagrado.

Guanaco

Guanaco (Lama guanicoe): esta especie puede pesar más de 100 kg. Su pelaje también es fino y tiene la cabeza oscura. Habita típicamente las estepas andinas y patagónicas desde el nivel del mar hasta los 4.000 m. Hay varios tipos de guanacos, los del norte dieron origen a las llamas.

DOMÉSTICOS (UYWA), forman parte del ganado y se originaron por domesticación en el pasado (hace 5.000 años).

Llama

Llamas (Lama glama): fueron domesticadas a partir de los guanacos. Son los camélidos sudamericanos más grandes y pueden pesar hasta 150 kg, con colores variados. Han sido los animales más importantes de las culturas prehispánicas en los Andes. La llama brinda fibra y carne y también en algunos lugares se utiliza para carga. Al ser un animal doméstico su distribución es amplia, aunque se concentra en el noroeste argentino y otros países del Altiplano.

ALPACA

Alpacas (Vicugna pacos): fueron domesticadas a partir de las vicuñas peruanas y también tienen cruzas con llamas; no hay alpacas nativas en Argentina porque viven en zonas de vegas mucho más húmedas que son comunes en el norte de Chile, Perú y Bolivia. Nuestra Puna es más seca. Esta especie está especialmente criada para producir fibra y tiene colores variables.

Regla nemotécnica

“La vicuña es la alpaca lo que el guanaco es a la llama” y le quedarán vinculados los silvestres con los domésticos.