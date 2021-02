La secretaria de Cultura, Deportes y Turismo de Caleta Olivia, Sandra Díaz, anticipó en una entrevista radial que el Centro Municipal de Educación por el Arte (Cemepa), retomará sus actividades educativas de forma parcial.

En diálogo con el periodista Javier Rivarolla, señaló que los días 8 y 9 del corriente mantendrá encuentros con directivos y jefes de departamento de la institución. El objetivo es “organizar un protocolo específico para la vuelta progresiva de los alumnos que terminan las tecnicaturas”, y aseveró que “ya están algunos lineamientos escritos”.

Explicó que se dedicará “especialmente” desde mediados de febrero y durante marzo, a establecer “un diagrama específico para cada escuela municipal, para la finalización de los estudios de quienes cursaron las últimas materias de las tecnicaturas” artísticas.

En este sentido, trajo a colación una definición que no pasó desapercibida: “las tecnicaturas dejan de tener presencia en la oferta educativa del Cemepa. Se termina esa cohorte, y hay que darle un cierre y proponerle una serie de actividades finales a la formación de los jóvenes en cada una de las tecnicaturas. Eso ya está pensado y conversado oportunamente – en diciembre – con la directivos y los jefes de departamento”, declaró.

Sandra Diaz secretaria de cultura

Luego, indicó que se dará “forma” a los protocolos específicos, pero reconoció que el resto del alumnado – que suma más de 2000 personas – no tendrá novedades hasta que no exista una definición de parte del Concejo Provincial de Educación sobre la actividad presencial.

Solo los alumnos que terminan tecnicaturas “van a volver con determinados días y horarios. No todos juntos, sino por escuela. No son muchos alumnos. No se van a juntar todos. Habrá un par de días para una escuela, otro par de días para otra; con sus profesores correspondientes”, dijo.

Y culminó precisando que los docentes de la institución estarán contemplados en el plan de vacunación, que plantea la provincia para los educadores en todo el territorio.