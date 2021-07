El secretario de Prensa de la Asociación Docentes Santa Cruz filial Caleta Olivia, Roberto Ochoa, fue consultado respecto al anuncio del Gobierno Provincial sobre el posible retorno a las aulas en Caleta Olivia. Desde la entidad gremial local se manifestó que para que esto se pueda concretar, se tienen que dar por lo menos tres condiciones: que estén todos los docentes vacunados; que estén en condiciones los establecimientos educativos y que la situación epidemiológica así lo permita.

Ochoa, señaló que los docentes “queremos volver a clases porque para nosotros las aulas son nuestro lugar”.

El gobierno provincial anunció la posible vuelta a clases presenciales en Caleta Olivia y Rio Gallegos. Mas Prensa

La vuelta a la presencialidad, se planifica para luego del receso invernal, que en Santa Cruz será desde el 19 al 30 de julio próximos; y fue anunciada días atrás por el vicepresidente del CPE Prof. Ismael Enrique que se hará bajo la modalidad de un sistema combinado.

El Secretario de Prensa de ADOSAC aseguró ante las declaraciones del funcionario que fue muy claro “cuando dijo que se tienen que dar ciertas condiciones: primero es que los docentes estén vacunados; segundo que los edificios estén en condiciones y se cumplan los protocolos y se provea de todos los elementos de sanitización y tercero que la situación epidemiológica lo permita”.

Es sabido que esto último lo determina el Ministerio de Salud, “pero una cosa es estar hablando de volver a clases con 40 casos por día y otra si tenemos 100”, y agregó: “lo que debemos tener en claro es que no se vuelve a la normalidad de la prepandemia, sino que será con burbuja, será un sistema combinado, pero vamos a tener por lo menos un encuentro con los chicos y tener ese lazo que hace posible el hecho educativo”.

El dirigente gremial también sostuvo que la virtualidad fue una incomodidad para muchos y que el Gobierno Provincial no hizo nada para capacitar a los docentes, ni tampoco se preocupó para que todos los alumnos tuvieran conectividad. “Hay que decir que clases siempre hubo con todas las falencias, pero el gobierno no hizo nada para resolverlas. El Gobierno no hizo nada para capacitar a los docentes”, y añadió: “el Gobierno provincial bien podría haber venido a hablar con el Intendente que es de su mismo partido político y decir a ver cómo podemos firmar un convenio entre el CPE y Teleservicios para que todas las escuelas tengan internet porque no todas las escuelas tienen, y segundo como resolvemos la situación de estos chicos que no tienen”.

En cuanto a la situación de los establecimientos educativos, Ochoa adelantó que van a solicitar se les permita como entidad gremial hacer una recorrida para visibilizar la situación. “No hay magia, lo que hay que hacer es pensar e invertir y lo que el Gobierno no hace es invertir”, y concluyó: “Miramos con muchas expectativas el retorno, pero miramos también el estado de las escuelas”. En este sentido enumeró que la escuela primaria provincial 74 no tiene gas, la 69 “es un desastre”, y la escuela especial 15 también tiene falencias.