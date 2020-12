El intendente de El Calafate, Javier Belloni, volvió a referirse en duros términos a la negativa del gobierno provincial de habilitar mayor número de vuelos “necesitamos como mínimo 3 o 4 vuelos diarios. La propuesta del gobierno le toma el pelo a cada calafateño”.

El jefe comunal de la villa turística, volvió a expresarse en defensa de la industria más importante de El Calafate. “El turismo se hace con previsibilidad y frecuencias. Menos de 3 o 4 vuelos diarios es tomarle el pelo a cada calafateño que sabe lo que significa vivir de recibir visitantes. El único destino turístico del país que sigue cerrado es el nuestro, mientras Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Ushuaia, Mendoza, Córdoba, ya programan sus vuelos con regularidad”, señaló.

Javier Belloni, actual intendente de El Calafate

Belloni fue categórico: “la propuesta de vuelos no alcanza para nada” y señaló que “la ignorancia en la materia es el único justificativo que encuentro, pero no podemos seguir siendo el destino olvidado (...) Quiero que sepan que no vamos a dar el brazo a torcer, que estamos dispuestos a movilizarnos para hacernos escuchar”.

En ese sentido profundizó que “estamos dispuestos a movilizarnos para poder poner en marcha a nuestra querida localidad, no vamos a dar el brazo a torcer. Fuimos pacientes y respetuosos en todo momento, pero es tiempo de decir basta. El Calafate va a salir a la calle si se siguen negando a escucharnos, no puede ser que la única industria de la provincia que todavía no funciona sea la nuestra, y que no se agoten los esfuerzos como se hace con todas las demás”.

“No queremos que El Calafate termine siendo el patio trasero de la provincia de Santa Cruz”, finalizó el intendente a través de su cuenta oficial en Facebook.