Un hombre de 52 años murió tras desvanecerse mientras manejaba. Perdió el control del auto y chocó contra la pared de un banco en el barrio porteño de Recoleta, en la zona de las calles Callao y Viamonte. El auto se subió a la vereda e impactó contra un banco.

El SAME llegó al lugar para intentar reanimar al hombre que conducía una camioneta, pero no lograron reanimarlo y murió. Según comentó el titular de la entidad de emergencias, Alberto Crescenti, el conductor sufrió un paro cardíaco y se desvaneció mientras estaba en el volante.

El SAME llegó al lugar, pero no logró reanimar al hombre que murió.

“Lo revelará la autopsia, pero es muy probable que haya sufrido un infarto masivo”, remarcó el titular del SAME en diálogo con canal trece, Alberto Crescenti.

En ese marco, el titular del SAME describió la secuencia, donde el hombre que manejaba perdió el control del vehículo una vez que se desvaneció. Lo cierto, es que en un comienzo se vinculó el accidente con la muerte de un peatón, pero rápidamente se confirmó que el propio conductor quien había fallecido.

“Dos equipos del SAME llegaron al lugar, le hicieron maniobras de reanimación básica y avanzada, pero lamentablemente el hombre no logró salir del paro”, precisó Crescenti.

Las estudiantes francesas atropelladas por un taxista

Hace algunas semanas, un grupo de estudiantes francesas fueron atropelladas por un taxista que, al igual que en el caso relatado anteriormente, se desvaneció mientras conducía. Una de ellas murió producto del accidente, mientras que las otras dos quedaron internadas.

El hecho ocurrió en cercanías del Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires. (Gentileza Infobae)

Días después, apareció un video donde se lo ve al taxista no recordar nada de lo que había pasado. “Te juro que no vi a nadie, me desvanecí”, repitió el hombre que había sufrido un ACV. Días más tarde, falleció por el accidente cerebro vascular que tuvo.