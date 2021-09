El Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) se concentró desde las 10 de la mañana en las inmediaciones del Obelisco. Conducidos por Raúl Castells reclaman asistencia alimentaria para los comedores comunitarios, aumentos en los planes sociales y puestos de trabajo para desocupados en los planes de obras públicas.

//Mirá también: Nuevos protocolos contra el coronavirus en las escuelas de la Ciudad: qué cambios anunciaron

La movilización llegará hasta el Ministerio de Desarrollo Social, en la esquina de la calle Moreno y la avenida 9 de Julio. Circular por la zona es un caos y los colectivos se desvían ya que el Metrobus se encuentra cortado.

Hubo tensión entre los piqueteros y la Policía, ya que intentaron desplazarlos para que circule el tránsito. Se generaron largas colas de autos en el bajo porteño y camino hacia el sur de la Capital Federal.

// (Clarín/Guillermo Rodríguez Adami)

Desde las PASO del domingo donde el oficialismo fue derrotado, la semana estuvo marcada por rumores de renuncia pero además por cortes y piquetes. El jueves el Polo Obrero, el Bloque Piquetero Nacional, entre otras organizaciones, también se concentraron en el centro porteño.

“En los últimos dos meses el Gobierno no entregó ni un kilo de alimento para los comedores populares. No vamos a esperar más, porque millones de familias hoy no tienen un palto de comida en su mesa”, expresó el movimiento en un comunicado.

//Mirá también: Caos de tránsito en el centro porteño por una marcha en la 9 de Julio

Bajo la consigna “la bronca popular contra el ajuste sale a la calle” y liderados por Castells, los piqueteros reclamaron por “la caída del gasto social que se traduce en planes sociales miserables de montos que están en la mitad de la canasta de indigencia, apenas $ 14.000”, según un escrito.