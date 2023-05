Palermo: bomberos lograron extinguir un incendio en un edificio de Avenida Libertador

En la tarde de este jueves se registró un preocupante incendio en el barrio de Palermo, más precisamente en un edificio situado en el área de Avenida Libertador y Silvio Ruggieri.

El alerta llegó a las 15.42 al 911, solicitando la intervención de bomberos. Enseguida varias dotaciones llegaron al lugar, además de 25 ambulancias y motos médicas del SAME. Se trataba de un edificio de nueve pisos y el incendio había comenzado en el noveno.

Durante el operativo se debió llevar a cabo la evacuación del edificio, pero sin la necesidad de que vecinos de la zona tuvieran que abandonar sus viviendas.

No hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad

El titular del Same, Alberto Crescenti, comentó a los medios que “los bomberos lograron sofocar el siniestro” enseguida. “Quedó una sola mujer en la terraza, que está con una crisis nerviosa y fue trasladada al Hospital Fernández, tenemos un total de ocho asistidos y cuatro trasladados. Por suerte, no hay pacientes quemados”.

“Cuando veníamos para la zona, a cinco cuadras vimos humo nego y no sabíamos de qué era. Pero los bomberos nos dijeron que no era tóxico”, comentó el médico. Asimismo, celebró que pese a magnitud no hubiera víctimas: “Por suerte no hay que lamentar ninguna víctima fatal, los bomberos están dando vueltas a ver si queda algún afectado más”.

Según trascendió, el propietario del departamento en donde se inició el fuego habría considerado que fue a causa de un cortocircuito en una estufa. De todos modos, se aguardan las pericias para mayores precisiones.