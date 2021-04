En el marco de la disputa entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, a raíz del DNU publicado en el que se suspenden las actividades educativas presenciales durante 15 días, y tras el fallo de la justicia porteña que habilitó la apertura de escuelas. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta insistió en que la responsabilidad de la educación “es de la Ciudad, no de la Nación”.

// Mirá también: Alberto Fernández tildó de “estrago jurídico” al fallo que habilita las clases presenciales en la Ciudad

“La evidencia muestra que no hay un mayor nivel de contagios porque se abran las escuelas”, volvió a argumentar el mandatario porteño con respecto a la segunda ola de contagios de coronavirus.

Horacio Rodríguez Larreta - Alberto Fernández

“Siempre estoy dispuesto al diálogo. Pero si toman una decisión que no nos consultan y que para nosotros en la Ciudad no es correcta, tengo la responsabilidad de defender la educación en la Ciudad. La educación es responsabilidad de la Ciudad, no de la Nación”, afirmó Larreta en declaraciones a radio Metro.

En este sentido, puntualizó: “Respecto de la educación la Constitución dice que quien es competente es el Gobierno de la Ciudad y si hay una discusión con el Gobierno Nacional lo tiene que decidir la Corte. La Ciudad Autónoma funciona como una provincia. Nosotros acatamos el fallo que la Corte diga, las clases se abrieron porque hubo un fallo de la justicia que ordenó que haya clases presenciales”.

El jefe de gobierno señaló que la suspensión de clases presenciales fue la “primera vez en un año en que hay anuncios de medidas sin consulta” y remarcó: “Fue una decisión que no me consultaron”.

Clases presenciales (Foto Federico López Claro)

“El impacto de los chicos perdiendo clases en términos de abandono, de repitencia”, sostuvo Rodríguez Larreta, quien pidió: “No podemos repetir lo del año pasado, tenemos la evidencia que las escuelas no contagian más que el resto de la Ciudad”.

En relación al dialogo con Axel Kicillof, manifestó: “Yo hablo con el gobernador de la provincia, hablé ayer con él y dos veces la semana pasada, nuestro espíritu de consensuar está pero dialogar no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo siempre”.

//Mirá también: Sindicatos docentes llaman a parar las actividades

Transporte público (Clarín) JUANO TESONE

Transporte público

El jefe de Gobierno porteño se refirió a los contagios en los alrededores de las escuelas y en el transporte público de alumnos y padres que lo utilizan y la diferencia con el conurbano bonaerense: “El AMBA es un área en continuo pero la realidad no es exactamente la misma, en la provincia las distancias son más largas, en la Ciudad la densidad poblacional es más alta, la proximidad con la escuela es mayor. Quizás en la provincia sí tienen que usar el transporte público para ir a la escuela, en la Ciudad no”.

“En la primaria la mayoría de los chicos viven a 10 cuadras a la redonda de sus escuelas, porque es el criterio de asignación de vacantes, por lo cual la mayoría va caminando”, explicó Larreta sobre el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires.

Los datos que compartió Larreta en la entrevista y en la reunión que mantuvo con el presidente fueron obtenidos del sistema SUBE, que aclaró que lo maneja Nación a través del Ministerio de Transporte.

“Nuestros datos son oficiales y públicos. El sistema SUBE muestra que la cantidad de gente que viaja en transporte público hoy es la misma que antes que comenzaran las clases presenciales, o sea, las clases no sumaron gente a los transportes públicos y además hubo un aumento del 20% en las unidades de colectivos, son datos oficiales y no sé qué otros datos hay que se contrapongan a esto”.