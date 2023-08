¿Fin de la Sube en CABA? La propuesta de Jorge Macri para pagar el transporte con el celular o tarjeta de crédito

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció este lunes una propuesta que la tarjeta SUBE deje de funcionar y pase a utilizarse el celular o tarjetas de crédito para pagar el boleto en el transporte.

“Chau SUBE”, dijo Macri en un video publicado en sus redes sociales. “Vamos a habilitar el pago del transporte público con celular o tarjeta de crédito”, agregó.

Macri explicó que la medida se tomaría para “simplificar el sistema de transporte público” y “hacerlo más eficiente”. También dijo que la medida se tomaría para “darle más opciones a los usuarios”.

“¿Cuántas veces quisiste viajar en transporte público y no encontraste tu tarjeta SUBE, o peor, no pudiste recargarla? Y si sos turista ni te cuento, no hay manera de que te puedas subir al subte o al colectivo”, dije en un video que compartió.

“El mundo ya fue para otro lado. Si soy jefe de Gobierno, quiero que puedas utilizar el transporte público con tu celular o con una tarjeta de crédito directamente. Porque no hace falta inventar la rueda y, de nuevo, esto quedó viejo”, concluyó el exintendente de Vicente López.

Cómo funciona la SUBE en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país

La SUBE es un sistema de pago electrónico para el transporte público que se aplica en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en algunos puntos del país. Permite a los usuarios cargar saldo en una tarjeta y usarla para pagar el transporte público, incluyendo colectivos, subtes y trenes. También se puede usar para pagar el estacionamiento medido y para recargar celulares.

Para usar la SUBE, hay que acercar la tarjeta al lector de la tarjeta SUBE en el colectivo, el subte o el tren. El lector de la tarjeta SUBE descontará el saldo de la tarjeta y se pagará el pasaje.

Puedes cargar saldo en tu tarjeta SUBE en una serie de lugares, incluyendo: