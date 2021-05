El jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, cuestionó este domingo el control sanitario en los accesos a Provincia, señalando que “desde el punto de vista sanitario resulta innecesario” y fueron los que generaron demoras y embotellamiento de autos en Panamericana, Acceso Oeste y autopista Riccheri.

”En la Ciudad lo que hacemos para enfrentar el virus y que tenga efecto sanitario es tomar otro conjunto de medidas como testeos, prevención, comunicación y concientización, esas son las herramientas mas eficaces, igual que la vacunación”, sostuvo Miguel.

El sábado, un sorpresivo dispositivo de controles “sanitarios” de la policía bonaerense solicitaban la aplicación CuidAR con los respectivos permisos de circulación, lo que provocó grandes demoras y quejas desde la oposición.

”Estas medidas no debieran ser sorpresivas. Anunciamos todas las medidas que vamos tomando para que afecten de la menor manera posible la vida de todos los ciudadanos, que la tienen ya bastante afectada”, agregó el ministro de la Ciudad.

Justificación desde la Provincia

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, justificó el refuerzo de controles “sobre todo el fin de semana” y dijo que los ciudadanos debieran priorizar quedarse en sus casas. En la Ciudad no gustó la sorpresiva decisión, debido a que no hay limitaciones a las circulación fuera de los horarios contemplados en el DNU. Y además porque ese tipo de controles provocan que los médicos no puedan llegar a sus lugares de trabajo.

”Lo cierto es que tuvimos un conjunto de coincidencias en la situación difícil y compleja que estamos atravesando y que requiere el esfuerzo de todos los vecinos en las medidas de prevención, en aquellos que llevan adelante actividades económicas en cumplir protocolos y hacerlos cumplir, y los esfuerzos de todos los gobiernos en llevar adelante estrategias, testear, asilar y vacunar”, cerró el jefe de Ministros de la Ciudad.