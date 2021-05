El asesinato de un nene de cuatro años conmociona a Dock Sud. El hecho se dio cuando la víctima, Ciro, cruzaba la calle con su mamá, y fue atropellado por un automovilista, que se dio a la fuga.

Ocurrió este jueves en calle Avellaneda el 2325 de esa localidad. “Yo agarré a mi hijo nomás, no vi nada. yo solo vi el auto venir, él me suelta la mano y se cruza, fue un segundo. El auto venía a toda velocidad por eso yo lo quiero agarrar y él se me escapa. No llegué a agarrarlo”, dijo a TN la mamá sobre el tremendo momento, que quedó registrado en una cámara de seguridad.

El conductor del auto, que tras el impacto aceleró y escapó, fue identificado por la Policía y, cuando las autoridades se presentaron en su domicilio, declaró que su auto había sido robado poco antes del hecho, y que no era él quien conducía durante el accidente.

Según informó C5N, el conductor finalmente aceptó haber sido el responsable, y quedó detenido en la Comisaría 3ª. Se espera que este viernes declare frente a la fiscal María Alejandra Olmos Coronel de la UFI N°1 de Avellaneda, a cargo del caso.

El auto que atropelló a Ciro en Dock Sud (Foto: gentileza Clarín) Gentileza Clarín

El video que guardó registro del hecho muestra cómo, en los segundos posteriores al impacto, la mujer toma a su hijo en brazos y es rodeada y auxiliada por vecinos que presenciaron la escena.

Ciro fue llevado al Hospital Fiorito en un auto particular, pero murió poco después por las heridas provocadas por el accidente.

Afortunadamente, gracias a las imágenes de la cámara se pudo identificar el vehículo responsable de la muerte del menor, y ubicar a su dueño. “Una persona de bien no se va del lugar del hecho cuando un nene de cuatro años queda tirado en el piso”, dijo el abogado que representa a la familia de la víctima.

Y agregó: “Podríamos estar hablando de un homicidio culposo si la persona hubiera detenido el auto, se hubiera bajado, hubiera agarrado a Ciro, colaborado e ir hasta el hospital, es la actitud que debiera tener una persona de bien ante una situación como esta”.

La familia de Ciro pide la colaboración de personas que hayan presenciado el choque. “No nos va a devolver a nuestro hijo, pero nos va a ayudar a hacer el luto en paz”, dijo por su parte el papá del menor.

En el hecho intervino Prefectura Naval Argentina, que llevó adelante la investigación inicial y luego derivó todas las actuaciones a la Policía Bonaerense.