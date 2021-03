El lunes, Luana Volnovich, titular del PAMI, cuestionó cuestionó la clausura del Hospital Español, apuntó directamente contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y anticipó que irá a la Justicia para que se investigue esa decisión.

“Para hoy estaban previstas 26 cirugías, 680 turnos para atención, el tratamiento de 93 pacientes oncológicos, y ocho pacientes inscriptos para realizar quimioterapia. Y podría seguir... Todas estas personas mañana no van a tener un hospital y deberán ser derivadas”, escribió Volnovich en Twitter.

Sin embargo, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta no se hizo cargo de las acusaciones de la funcionaria nacional y se negó a “usar los temas de salud para la discusión política”.

En diálogo con Radio La Red, amplió: “Fue una decisión totalmente técnica, producto de la responsabilidad que tiene la Ciudad de inspeccionar y de control. La agencia de control funciona de forma independiente, no tengo injerencia en esas decisiones de control. No voy a subirme a politizar algo que no tiene nada que ver con la política”.

El Hospital Español atiende a 71.000 afiliados de PAMI, y es el mayor centro de derivación de pacientes de coronavirus de la Ciudad, aseguró Volnovich. Según el acta, la clausura se debió a tener “vencido el protocolo de puesta a tierra, por la falta de luces de emergencia en toda la extensión de medios de salida y por la inexistencia de oblea de detección de incendios”.

“Clausuraron un hospital en medio de la pandemia más grande de la que tengamos memoria por falta de “una oblea” y unas luces de emergencia????”, cuestionó Volnovich en sus tuits.

La funcionaria, además, responsabilizó directamente por el cierre a Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministro de Salud, Fernán Quirós.

Ayuda del gobernador

El lunes a la noche, en declaraciones a A24, la titular del PAMI dijo haber hablado con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y con “otros prestadores de la ciudad de Buenos Aires para iniciar un proceso de derivación masiva” para dar “respuesta a esta dramática situación”.

El Hospital Español está ubicado en la avenida Belgrano 2975 del barrio porteño de Balvanera.

Un cruce más

El choque entre Volnovich y Rodríguez Larreta se produce luego de los cruces protagonizados entre el Gobierno nacional y el porteño por la modalidad con la que la ciudad de Buenos Aires lleva adelante la campaña de vacunación contra el coronavirus.

De hecho, la titular del PAMI viene reclamando a las autoridades porteñas que incorporen al organismo a la campaña de vacunación para “garantizar el acceso equitativo y efectivo” de los afiliados a la inmunización.

Asimismo, Volnovich criticó los acuerdos de la cartera de Salud porteña con prepagas y obras sociales para la vacunación de sus afiliados.

Con información de Télam.