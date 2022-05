Tras el incendio de Barrio Noroeste que se produjo en la madrugada del miércoles, la imagen de la enfermera Daiana Heit con Emanuel, el bebé y único sobreviviente de la tragedia, se viralizó.

La foto la tomaron las compañeras de trabajo de Daiana, poco después que se realizaran las curaciones al niño de dos años.

“Sus brazos fueron refugio, lugar seguro para su dolor. Su contención. La imagen habla por sí sola. Y de eso se trata la enfermería”, dijo su colega Gisel Rach en Facebook.

Y agregó: “Siempre se habla de los pacientes, pero a nosotros también nos pasan cosas. En medio de la tragedia hay que poner amor, sonreírle a ese bebé con los ojos llenos de lágrimas abarcando una situación insostenible para cualquiera”.

“No hay estadística ni número que mida el dolor y el amor, la empatía y el cuidado del día a día. Esta foto representa mucho, en estos días en donde me encuentro tan desanimada y por momentos enojada con las políticas y decisiones erradas que vienen tomando “los de arriba”, que hacen que se desate una cadena de desgaste emocional y físico que va de mal en peor en donde. No hay entendimiento alguno, no hay horizonte escribió otra compañera, Anita Rodríguez.

Conocida la imagen tuvo miles de reacciones y cientos de compartidos en las redes sociales.