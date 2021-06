En las últimas horas, falleció la bahiense embarazada que permanecía internada en el Hospital Privado del Sur por un cuadro de coronavirus y no poseía comorbilidades.

Paola Nucci, tenía 34 años, esperaba su primer hijo y transitaba el quinto mes de gestación.

Luego que gran parte de su familia contraiga Covid, a los pocos días la joven comenzó con síntomas y el hisopado también le dio positivo. Con el correr de la enfermedad, comenzó a experimentar dificultades respiratorias cada vez más crecientes, a tal punto de tener que ingresar al nosocomio con un cuadro severo de neumonía bilateral y lamentablemente perdió la vida.

Leonardo, la pareja de Paola, la despidió a ella y a su futuro hijo con un conmovedor mensaje en su cuenta personal de Facebook.

“Que decirte mi ángel mi corazón mi vida. Hoy es el peor día de toda mi vida. Sé que estás en paz y con tu mamá y nuestro hijo. Solo te pido q me guíes y me des fuerza como siempre lo hiciste. Te fuiste junto con mi corazón así que siempre van a estar en mi alma y nunca me voy a olvidar de nada, nunca. Y siempre vas a estar en mi ser”.