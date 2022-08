Carlos de Boer, secretario general de la UOCRA local, dijo esta mañana que la muerte de Ignacio Garrote ocurrida ayer, se produjo por un error humano ya que fue una decisión personal no usar arnés al momento que desarrollaba sus tareas, ocasión en la que cayó del piso decimotercero, lo que le provocó la muerte en el acto.

En diálogo con Panorama, por LU2, De Boer contó que “hace poco más de dos meses habíamos hecho una inspección en conjunto con el Ministerio de Trabajo y la obra había dado todo okay”.

“La empresa constructora trabaja con las medidas de seguridad. Esto es un contrato y acá la persona no usó las medidas”, destacó.

No sé si le quita o no responsabilidad a la constructora, pero nosotros hace dos meses habíamos hecho una inspección y estaba en condiciones. Esto es una especie de subcontrato, es como comprar algo aparte y nosotros eso no lo controlamos porque son trabajos muy fugaces y de otro gremio”, aclaró el dirigente gremial.