Desde el Municipio local se convocó a los representantes de Región Sanitaria I a una reunión, para dar respuestas a los muchos interrogantes que existen sobre la aplicación del pase sanitario provincial, vigente a partir de hoy en la ciudad y que generó varios inconvenientes y consultas sin respuesta tanto en empresarios, dirigentes y la comunidad en general.

A través de una carta oficial, que lleva la firma del secretario de Gobierno Marcos Streitenberger, desde la comuna se indicó que “resulta imperioso clarificar los criterios” para la correcta implementación de los controles.

Por esta razón, se invita a que el titular del ente sanitario, Maximiliano Núñez Fariña, junto con su equipo, concurra mañana para participar de un encuentro a las 9, para “analizar cuestiones inherentes” a la cuestión.

En la mañana de hoy, entre otros inconvenientes, en algunos bancos no se permitió el ingreso de jubilados que querían cobrar sus haberes por caja. Además, desde la Corporación de Comercio expresaron sus dudas respecto a la situación de los trabajadores que no cumplen con los requisitos de la medida, particularmente si deben (o no) cobrar sus haberes sin poder presentarse a trabajar.