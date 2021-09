Luego de la derrota electoral del último domingo, el jefe de gabinete Alejandro Vieyra anunció que en octubre habrá cambios en el gabinete de Hernán Bertellys.

En diálogo con Radio Ciudad, el funcionario municipal afirmó que “hay muchas cosas para replantearse, es por eso que vamos a tener cambios en el gabinete a partir de octubre, cambios importantes, refrescadas, gente que ya no nos va a estar acompañando más y gente que se va a incorporar, eso ya está definido y decidido”.

Durante la entrevista, Vieyra informó que “esto es necesario porque hay cuestiones que tienen que ver con nuestra responsabilidad, yo tengo mi responsabilidad al igual que el intendente, pero tenemos un equipo de gobierno y algunas áreas no cumplieron con el objetivo que habíamos establecido y eso va a implicar algunos cambios”

Al ser consultado por la derrota en la interna de Juntos, el Secretario de Gobierno aseguró que “nosotros no le echamos la culpa a nadie, no somos el Kirchnerismo que le echan la culpa a otros, asumimos que nos faltó muy poco, que no pudimos llegar a ese núcleo que se volcó a otras opciones”.