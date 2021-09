Irina Crescitelli denunció a través de Facebook que una mujer le chocó su bicicleta, rompió la rueda trasera y se fue del lugar sin ayudarla. Ocurrió el viernes por la tarde en un autoservicio ubicado en Burgos Norte y Tiro Federal.

“A la mujer que me chocó la única bici que tengo para movilizarme y llevar a mis hijas al jardín afuera del negocio que está al lado del autoservicio San Jorge a las 19:00hs en punto y andaba en un Corsa color azul chocado en el lado del conductor le quiero decir que ahora mi rueda no sirve más gracias a ella”, escribió la mujer en las redes sociales.

“Y encima que salió disparando, yo ahora no tengo para arreglar mi bici y me dejó a pata a mí y a mis hijas. Que Dios la bendiga mucho señora, otra cosa no le deseo”, concluyó Irina.

La publicación tuvo gran repercusión en el grupo Clasificados de Azul y -afortunadamente- en los mensajes la propia autora relató que ya consiguió cómo arreglar el vehículo.