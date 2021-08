Punto Verde Azul organiza la quinta jornada de limpieza y separación de residuos en Azul este domingo 22 de agosto, de 15 a 17, en el Balneario (Av. Urioste y Burgos).

“Como todas las jornadas, lxs recuperadores/as de Azul recibirán materiales reciclables (LIMPIOS Y SECOS). En lo posible SEPARADO para agilizar el trabajo de voluntarixs y facilitar el traslado de materiales”, afirmaron a través de un comunicado.

Se puede llevar papel y cartón de cualquier tipo y tamaño (lisos, impresos, escritos, revistas, libros, etc), pero deben estar limpios, sin aceites ni grasas. También⠀recolectarán aluminio (Latas de bebidas y desodorante corporal, pero no de ambiente); plásticos: botellas, bidones, tapitas, envases de productos de limpieza e higiene y frascos de vidrio. Desde Punto Verde aclararon que no se recibirán potes de plásticos de lácteos, latas de conserva, botellas de vidrio, tetrapacks ni sachets.

Por último, explicarán la forma en que se puede separar los residuos en casa, trabajo o barrio, y entregarle los materiales reciclables a los recuperadoros “para evitar su llegada al EcoAzul (donde no tiene ningún tratamiento diferenciado)”.⠀

Recomiendan llevar guantes, tapaboca, alcohol en gel y bolsas grandes para hacer la limpieza del espacio verde.