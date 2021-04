“Estoy viviendo un momento muy particular porque hace pocos días falleció mi papá. Admiraba mucho a mi papá y lo seguiré admirando. Fue quien me dio junto a mi madre las bases para ser la persona que soy, y creo que esa admiración a mi padre de verlo que trabajó de mecánico, de electricista, de panadero, de pintor. Crió cerdos, conejos, pollos, hizo huertas. Me enseñó una cultura que hay que trabajar, me enseñó a no robar, me enseñó a que si no tengo tengo que pedir”, afirmó Matías Almeyda al recordar a su padre Oscar, que falleció en marzo por coronavirus en el Hospital Pintos

“Fue el golpe más triste que me ha dado la vida, pero también entiendo que mi papá está en un lugar mejor”, agregó emocionado el técnico azuleño al ser entrevistado por TyC Sports. ,

“No había querido ir a Argentina en las fiestas por esto del covid y tenía miedo de viajar y contagiarlo. Fue realmente triste, duro, pero por él, por mi madre, por mis hijas, por mi mujer, mis hermanas, mis sobrinos. Ahora hay que salir adelante”, reveló Almeyda.

Durante la charla, el azuleño también habló sobre su retiro del fútbol, la vuelta a River y el consejo que le dió Marcelo Bielsa.

