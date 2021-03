La polémica no para. La denuncia realizada durante el fin de semana por María Soledad Miranda sobre manipulación de turnos en el Hospital Materno Infantil de Azul llegó a los medios nacionales: en las últiams horas, la enfermera fue entrevistada por la señal de noticias TN.

Durante la entrevista, Miranda denunció a los directores del centro de salud por presuntas irregularidades en la vacunación que incluyen manipulación de turnos para inocular a amigos y familiares contra el coronavirus. “Meten gente que no está en la lista, no sé cómo hacen. Ellos abusan de su poder y su jerarquía para sumar gente a los turnos que no están en lista”, denunció la trabajadora de la salud durante una entrevista con Vía Azul.

Ante la señal nacional de noticias, Miranda relató que no la dejaban llamar a los pacientes que no se presentaron a vacunarse para poder usar esos turnos y usarlos a discreción.

Por el momento, los directores del Hospital Materno Infantil no realizaron declaraciones tras la denuncia. Desde Vía Azul se contactó en varias oportunidades al director Néstor Cousté y a la jefa de enfermería Silvia Tucci, ambos denunciados por Miranda, quienes prefirieron no hacer declaraciones.