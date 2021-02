Gastón De Dominicis se convirtió en el nuevo delegado de Cacharí. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa desde la localidad azuleña de la que participó el intendente Hernán Bertellys, el jefe de Gabinete, Alejandro Vieyra, y la senadora provincial, Lucrecia Egger.

De Dominicis, que se venía desempeñando como director de Delegaciones, reemplazará a Augusto De Luca que deja su cargo por cuestiones de salud. “El compañero Augusto De Luca está pasando por un problema de salud que lo va a superar, es lo que deseamos todos. Gastón viene trabajando con nosotros hace tiempo y tiene sobrada experiencia trabajando con la comunidad de Cacharí y es muy aceptado por la comunidad”, afirmó Bertellys.

Por su parte, De Dominicis agradeció al jefe comunal y al Secretario de Gobierno por la confianza, y afirmó: “Desde que me sumé a este equipo me siento parte, estoy muy cómodo desarrollando otras actividades y este es un nuevo desafío, y ahora me toca reemplazar a un amigo que está con algunos inconvenientes de salud y lo está superando”.

Durante la conferencia de prensa, Vieyra confirmó que el cargo de director de Delegaciones no será cubierto ya que la coordinación quedará en manos de la Subsecretaría de Gobierno, Fernanda Ibarra.