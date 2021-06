“Subrayar el enorme esfuerzo que está haciendo el personal de salud que trabaja con covid, llevamos muchísimo tiempo son un año y medio largo que se está haciendo eterno así que solamente agradecer a los médicos que trabajan con Covid, al personal de limpieza, a los enfermeros, a los administrativos. Vamos surfeando la ola pero necesitamos que nos ayuden”, afirmó la directora del Hospital Pintos, Claudia Sirote, en un video distribuido por el municipio de parte de los médicos azuleños para la comunidad.

Por su parte, la médica Silvina Brambilla le pidió a los pacientes “que no subestimen los síntomas, que no se automediquen. Que consulten rápido y que los síntomas pueden ser tan leves como un resfrío”. En la misma línea, la doctora Daniela Bianchi afirmó que “llegar tarde al hospital porque estuvo aguantando síntomas en su casa nos saca tratamiento por eso es importante que consulten temprano que tratemos de no contagiarnos cuidándonos, usando las medidas de barrera, quedándonos en nuestra casa y cuidando a todos. La vacunación es nuestro foco en este momento”.

Por último, el vicedirector del centro de salud municipal, Mariano Donelli, aseguró que “el personal está agotadísimo, los pacientes que llegan a terapia intensiva son pacientes muy críticos. No solamente tienen afectación respiratoria sino que son pacientes con afectación multisistémica de muy difícil tratamiento y la mortalidad es muy alta. Así que por favor respeten a sus familiares, respeten a sus hijos, respeten a sus adultos mayores. No se junten, no hagan fiestas, con eso nos van a ayudar muchísimo”.