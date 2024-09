Sportivo Belgrano empató sin goles frente a Sarmiento de La Banda

Sportivo Belgrano igualó sin goles este viernes por la noche con Sarmiento en La Banda por la 7° fecha del Nonagonal B del Federal A. Fue en un juego intenso y con final abierto en Santiago del Estero, un punto valioso para la Verde que le permite seguir con chances concretas de avanzar a semifinales. Para Sportivo, un puntazo. Un empate que le permite seguir en la conversación por meterse en semifinales y la chance de ratificar este resultado en San Francisco el próximo fin de semana ante otro rival directo como lo es San Martín de Formosa.

Sportivo Belgrano San Francisco

Además 9 de Julio en Rafaela con goles de Bianciotti y López derrotó a Sportivo Las Parejas 2 a 0. Central Norte le ganó a Sol de América 1 a 0. El Gol de Blanco. San Martín por los tantos Chiquichano y Siergiejuk venció a al equipo de Atenas de Río Cuarto 2- 0. En la próxima fecha el programa tiene los juegos entre Sportivo Belgrano vs San Martín, Atenas vs Defensores de Belgrano, Sportivo Las Parejas vs Sarmiento, Sol de América vs 9 de Julio y quedará libre Central Norte.

La clasificación quedó de la siguiente manera; Central Norte 15, San Martín 12, Sarmiento 11, Sportivo Belgrano 10, Sportivo Las Parejas 9, Atenas 7, 9 de Julio 5, Sol de América 5, Defensores de Belgrano 3. Los dos primeros de esta zona B acceden a la definición por el ascenso.