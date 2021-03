Luego de conocerse el video de la pelea callejera que ocurriera el 7 de febrero en el Balneario Municipal de Arroyito, hubo otra historia que pocos conocieron y que en realidad tiene mucho mayor sentido de bien que lo que sucedió esa madrugada y que quedó registrado por las cámaras de varios celulares. En esa oportunidad Javier Baldisarri, titular de Seguridad Ciudadana de Arroyito, fue quien le salvó la vida al joven golpeado, ya que al ver que no reaccionaba comenzó con maniobras hasta que llegó el Servicio de Emergencias.

Vía Arroyito dialogó con Javier Baldisarri, Ex Sub Oficial de Policía de la Provincia de Córdoba y Asesor General de Seguridad, para conocer la historia y nos decía “ese domingo hubo una pelea cuando realizábamos la desconcentración, colabora Policía con nosotros que están también controlando la seguridad de la ciudad, y alrededor de las 5 de la mañana nos ayudan a pedirle a la gente con todo el respeto que se desconcentre, porque llega personal de limpieza municipal”.

El día que ocurrió el hecho en el lugar había 7 policías, 3 móviles de la Policía, el móvil de Seguridad Ciudadana y 5 integrantes del personal, incluyendo a Baldisarri, “cuando comenzamos el operativo, sale un vehículo de unos chicos de la localidad de La Tordilla que ya los conocemos porque van siempre los sábados, siempre se han portado bien porque sino ya los hubiéramos desalojados del predio. Salen del Sector Joven por Bv. Perón hacia Av. Erb y una persona les arroja una piedra que impacta en la luneta trasera de uno de los autos de estos chicos y la rompe”.

Continúa su relato “andaban en dos autos, allí descienden y es donde se toman a golpes de puño con otro grupo de personas de una manera muy violenta, muy muy violenta y había muy mucha cantidad de gente, incluso algunos pegaban y no sabían porque estaban pegando”, y agrega un dato muy particular “trabajé 26 años en la Fuerza Policial y he visto que por ahí no están en la pelea, pero se pelean dos y otros se pegan y ni saben porque se están peleando, alguien pega y yo también pego”.

“Seguían tomándose a golpes y era una pelea que cada vez se agrandaba más, entonces los dos hombres que están cuidando la entrada conmigo salimos para el lugar y la Policía también, y comenzamos a separar, somos los primero en llegar, pero era algo que separábamos en un lugar y se agarraban en otro. Cuando vemos que a una persona la estaban golpeando mal, lo sacamos y lo subimos arriba de un auto y advertimos que a otro joven también lo estaban golpeando mucho”.

Ese momento que relata Baldisarri, es el que muestra el video cuando al joven lo patean en la cabeza “ahí vemos antes de llegar que a raíz de una patada que le dan, y otros golpes cae mal al piso, observo que cae muy mal, como una persona muerta. Allí con un compañero mío que lo asiste y yo desplazo a la gente, para que tomara aire y lo dejaran de golpear, y damos vuelta el cuerpo ya que había quedado totalmente desmayado”. Aclara que no fue necesaria la práctica de RCP porque el joven tenía pulso.

“Lo giramos con mi compañero, hacemos acomodar el cuerpo porque estaba como bloqueada su respiración y comenzó a respirar mejor. Luego se volvió a complicar y mientras le tenía los pies mi compañero le realizó el RCP y le pedimos a la Policía que pidiera una ambulancia”.

La historia no termina aquí, como en una pelicula de acción violenta, simultáneamente el joven que rompe la luneta del auto comienza a escapar y agrega Baldisarri “comienza a correr hacia el rio e intenta cruzarlo ya que dos amigos del chico de La Tordilla golpeado lo perseguían, cuando uno de los chicos que intentaba darle alcance a quien había roto la luneta se tira al agua y lo hace en un lugar donde había poca agua y se fisura 3 costillas”.

“Otro de los hombres de mi personal de Seguridad iba detrás de los chicos para evitar que suceda algo mayor saca del río al chico que estaba lesionado y luego atrapa e identifica al muchacho de 17 años que había producido el daño, lo aísla para darle protección siendo que habia generado el problema ya que querían golpearlo los otros muchachos, y me lo entrega para poder detenerlo ya que mi condición de Policía Retirado me lo permite, para luego entregarlo a la Policía y que sea trasladado a la Dependencia local”.

“De allí volvemos a atender al otro joven de La Tordilla que se había tirado al agua y que estaba lastimado, lo colocamos en una posición para que pueda respirar de acuerdo a su lesión y aguardamos a la llegada de la ambulancia, lo cargamos para que lo llevaran al Hospital. Luego me llegué para saber el estado de los chicos y el joven que recibió la patada estaba recuperado y el otro en observación”.

Una madrugada muy complicada, diferente a las que suceden normalmente, ya que el Titular de Seguridad Ciudadana agregaba que “eso no venía sucediendo, nunca se dio un hecho así. Nosotros comenzamos con el operativo como lo pidió el intendente, para darle seguridad durante las 24 hs. y más en el sector del Balneario. Los fines de semana desde el jueves tomamos una guardia a las 9 hs. y hacemos un trabajo ininterrumpido hasta el lunes a la madrugada, no es como dicen por ahí que no hay seguridad”. Con Baldisarri son 9 personas las que conforman Seguridad Ciudadana en Arroyito y trabaja junto a Personal de la Dependencia Policial de Arroyito y Dirección de Tránsito.

Por último agrega “tenemos mucha gente los viernes y sábados, entre 4000 a 4500 personas y se vienen manteniendo. Cuando cierran los boliches esa gente que sale se suma a los que ya tenemos desde las 22 hs. Nosotros los contenemos, para que ellos puedan disfrutar del momento, pero siempre tratando de darle la seguridad del Balneario y seguiremos un mes más por lo menos como nos dijo el intendente”.