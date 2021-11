Durante la jornada del lunes 29 en horas de la noche pasadas las 21 hs., luego de concentrarse en la Plaza 25 de Mayo, dio inicio a la marcha “Pidiendo Justicia por Alex” organizada por familiares y amigos. Cabe recordar que el joven Alex Emanuel Lemos falleció el martes 23 de noviembre a la edad de 17 años victima de un accidente de transito. Los familiares y amigos reclaman justicia por una supuesta mala praxis que se le habría practicado en la guardia del Hospital Carlos J. Rodríguez en el momento de ser atendido tras el siniestro vial.

Vanesa Lemos, hermana de Alex, dialogó con los medios y pidió justicia “queremos que se haga justicia en el sentido que no queremos que se hagan mas negligencias en el Hospital, porque mi hermano el lunes a la madrugada tiene un accidente, choca en moto con un auto, es derivado al Hospital y allí es donde no le realizan ningún tipo de estudio, ningún tipo de análisis, el único análisis fue el de sangre, porque para los médicos y las enfermeras mi hermano estaba alcoholizado y drogado”.

Marcha por Alex Lemos en Arroyito

“Mi hermano no estaba drogado, venia de ver a su novia que estaba estudiando, y sabemos que no estaba drogado porque practicaba rugby el amaba su deporte y estaba en contra de esas cosas, lo tenían atado en el Hospital peor que a un perro”.

“Nosotros queremos justicia, que no haya otro Alex, que cambien el tema de las ambulancias, el tema de las enfermeras, el sistema de médicos. Estuvo media hora a cuarenta minutos arriba de la ambulancia. Nosotros no tuvimos contacto ni con la policía, en ningún momento nos aviso del accidente, nos enteramos por los amigos porque lo salieron a buscar, en el Hospital no nos dieron ningún tipo de detalles, ni historia clínica de lo que el tenia, de nada, el intendente ni, y la Fiscal que debería poner un poco mas de justicia el remisero que lo chocó a mi hermano anda por ahi por la calle”.

Marcha por Alex Lemos en Arroyito

La mamá de Alex agregó “Pedimos más gente capacitada porque los médicos que estaban ahí no estaban capacitados para atenderlo, a él le faltó atención, le faltó un doctor que estuviera dispuesto a hacer lo que le tenia que hacer, tenía traumatismo de tórax y eso no le hicieron nada, lo doparon y el corazón se le fue a 180 y después no lo podían hacerlo volver en si”

“Mi hijo no se muere por el golpe del choque, mi hijo se muere por mala atención de los médicos, ellos no le hicieron lo que tenían que hacerle, lo entubaron y lo entubaron mal, el parte medico que me dio el doctor allá estaba mal entubado, llego sin pulso, no tenia una radiografía, no tenia nada, no le hicieron nada. Estuvo de las 4 de la mañana hasta las 11 hs que salió la ambulancia ahí”.

“Nosotros pusimos abogados porque queremos que esto se aclare, no tuvimos ninguna respuesta de nada ni de nadie, porque a nosotros nadie nos fue a golpear la puerta para decirnos che mirá, tu hermano pasó esto, tu hermano pasó aquello, o lo que sea. Pedimos justicia y que se aclaren los hechos”.

Fuente: El Arroyitense.