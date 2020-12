Mundo D la sección deportiva del diario cordobés La Voz del Interior lleva adelante la distinción de deportistas desde el año 1993 y en este caso uno de los destacados de la Edición 2020 es el joven de Arroyito Augusto Schott.

Augusto nacido en nuestra ciudad y deportivamente como lateral surgido del Centro Vecinal San Miguel y el Deportivo y Cultural Arroyito, recibió el premio al esfuerzo de tantos años a pesar de tener solo 20. Schott se destacó en el torneo televisado de El Doce, y fue ahí donde Talleres lo sumó al plantel de promesas de club cordobés.

La Voz del Interior

En sus declaraciones a Mundo D, Augusto decía “Me acuerdo que me iba en bicicleta a las prácticas. Me llevaba una señora que me cuidaba en casa a mí y a mi hermana. Como mis viejos trabajaban todo el día, me iba con ella”. El joven tiene un presente bárbaro en la T y es muy tenido en cuenta por Medina. “El deporte te deja muchísimos valores y enseñanzas. Siempre sostengo que lo más importante son las amistades y los compañeros que van quedando año tras año”

El joven que luce el 29 en su espalda agregó “Este estímulo que me dan es importante, así que quiero agradecerle mucho a Mundo D por este premio. Me gustaría poder salir campeón con Talleres. Y luego hacer una gran carrera y triunfar en el fútbol”