El delantero de River que pronto jugará en el Manchester City de Guardiola cumplió el sueño de anotar vistiendo la camisa Albiceleste. Fue su primer partido como titular y en la primera que tuvo se anotó en el marcador. El de Calchín termino de afirmarse en el plantel y es una fija para la Copa del Mundo.

Los conocedores de las inferiores del nuestro fútbol regional hablaban hace años atrás de un “chico” de Calchín que tenía unas condiciones extraordinarias para jugar al fútbol; una prueba en el Real Madrid daban cuenta de lo que aquellos visionarios pronosticaban, ese chico siguió “rompiéndola” en el club de su pueblo en la Liga Independiente de Oncativo en inferiores y primera.

El festejo de todo el equipo en el gol de Julián Álvarez para el 1-0 parcial ante Ecuador. (AP)

El “arañita” desplegaba su fútbol por diferentes lugares de nuestra zona, de hecho muchos lo recuerdan jugando para la escuela de fútbol Once Tigres de Tránsito un torneo de verano en la cancha de “La Vélez”; vaya paradoja del destino hoy las inferiores de ese club volvieron a competir en la Liga Regional y en el mismo lugar que Álvarez deslumbraba a propios y extraños aquellas noches.

Futbolistas de Arroyito que compartieron plantel con Julián en el Atlético Calchín te decían “es distinto, fuera de serie, juega mejor que nosotros y tienen apenas 14 años”. Llegó a las inferiores de River y rápidamente se empezó a destacarse; también en selecciones juveniles (allí conoció a Messi, como sparring del equipo que estuvo en el Mundial de Rusia 2018); el resto es historia conocida.

Álvarez no solo jugó su primer partido desde el arranque en la Selección Argentina, no solo marcó un gol, no solo demostró que es un elegido para este deporte; también se aseguró definitivamente la posibilidad de estar en la Fase Final de la Copa del Mundo en el mes de noviembre en Qatar con la nacional.

Julián Álvarez, delantero de la selección argentina. Autor del gol de Argentina ante Ecuador en Guayaquil. (AP)

Corría el minuto 23 de la primera mitad en el Estadio Monumental en Quito, el combinado de Lionel Scaloni no se encontraba del todo cómodo en el desarrollo del juego ante un rival que lo superaba física y futbolísticamente, sin embargo Lionel Messi comenzó junto al equipo a hilar pases y tras una gran jugada colectiva, le quedó la pelota “boyando” en el área rival y Julián remató cruzado hacia el palo izquierdo y abrió el marcador. Definitivamente este gol marcará un antes y un después en la vida deportiva del futbolista.