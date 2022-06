No descubrimos nada diciendo que Fausto tiene un futuro enorme y que a su corta edad se ha convertido en el piloto más destacado de “la dulce”. Lo cierto que en su primera carrera en la división más importante del Torneo de Rotax Buenos Aires, Arnaudo fue segundo en las tres mangas al igual que la final y ya lidera el campeonato con 88 puntos contra 77 de su inmediato perseguidor.

Fausto Arnaudo Karting Junior Max Foto: Facebook Perssonal

Luego del gran fin de semana que tuvo el de Arroyito en el kartódromo bonaerense de Ciudad Evita Fausto Arnaudo decía: “Este fin de semana debutamos en la Junior de Buenos Aires y nos fue bastante bien. En los entrenamientos estuvimos en el grupo de los más rápidos. En la clasificación, con gomas nuevas, pudimos salir solos, tirar una buena vuelta y nos quedamos con la Pole. En las mangas nos costó un poquito largar con el “Junior”, pero después fuimos constantes y quedamos 2° en todas las mangas”.

En relación con la final el joven volante que no solo maneja como si hiciera 20 años que corre si no que es muy inteligente a la hora de declarar comentaba “En la Final, pudimos largar primeros de nuevo e hice una buena largada. Picamos en punta. Nos alejamos un poquito del grupo de atrás, pero me alcanzaron y me pasaron porque venían girando más rápido. Entonces traté de hacer una carrera buena pensando en los puntos del campeonato”.

Rápido desde los comienzos, Fausto logró afirmarse como candidato en las pruebas: en la clasificación ratificó lo que había insinuado en las prácticas y se quedó con la primera posición. En las mangas, ocupó el puesto dos en la llegada de cada uno de esos parciales.

Para la última etapa del domingo, la de las definiciones, Arnaudo partió nuevamente al mando del extenso pelotón de la Junior Max, por los buenos resultados conseguidos en las mangas. En la largada, logró adueñarse de la punta y desde allí buscó establecer una distancia que le permitiera asegurarse el mando de la carrera. Sin embargo, en una de las mejores finales de la tarde en Ciudad Evita, la disputa por la punta lo alcanzó y finalmente, se quedó con el segundo puesto en la llegada. Concretó así un promisorio trabajo en su debut en la nueva clase.

