Seguramente es una de las notas más difíciles que me toca redactar, porque Arroyito un 9 de noviembre de 2021 no solo despide a un gran tipo, sino que despide a mi Papá. Por eso en esta redacción se va a mezclar parte de su historia de vida popular y el honor de haberlo conocido como pocos.

Respecto al ciudadano popular e ilustre, Luis Loreto “Coco” Schiavoni nació en Cañada de Machado en 1933, se vino a Arroyito y junto a su padre Higinio Schiavoni compraron la estación de Servicio Shell sobre la ruta 19. Se casó con Blanca Aurora Carabajal y tuvo 3 hijos: María Cristina, Roxana Edel y quien escribe, y 6 nietos: Ana Sofía, Pablo César, Candela Belén, María Cecilia, Valentina y Stefano. Recibió el honor en 2006 de “Ciudadano Ilustre de Arroyito”.

Luis "Coco" Schiavoni, ciudadano ilustre de Arroyito.

Poco puedo agregar de lo que lo conoce el pueblo, porque era parte de él, 45 años frente a una estación de servicio que luego de conocer más de un comentario, servía de faro para aquellos que necesitaban una mano, tanto conocidos como extraños. Siempre servicial, buen tipo, sonriente, solidario e incondicional, tanto con los de afuera como con nosotros, incondicional.

Hoy lloré junto a gente que lloraba al tipo, me abrace con personas que despedían a un amigo, y otros a un padre. Hoy mis sentimientos se mezclaban, era mi papá el que se iba, donde hubo algo de egoísmo también porque tenía que compartirlo con otros.

Luis Coco Schiavoni Arroyito

Quizás sus historias y anécdotas serán plasmadas mas adelante, pero voy a citar algunas que sus conocidos y mis conocidos volcaron en las redes por ejemplo " target="_blank">Nicolás con su frase “SE NOS FUE EL MÁS BUENO, ENTRE LOS BUENOS”, los comentarios en la foto de mi muro, en el muro de Diego, del " target="_blank">Concejal Cravero, del " target="_blank">intendente Benedetti, del Municipio de Arroyito, de La Voz del Interior por el querido periodista Lisandro Guzmán, de las instituciones y de todos los medios de comunicación de Arroyito que no solo informaron del deceso sino que mostraron su respeto.

Durante los días 9 y 10 de Noviembre el intendente Gustavo Benedetti decretó el duelo en nuestra ciudad por el fallecimiento del ciudadano ilustre Luis Loreto Schiavoni, y se izó la bandera a media asta en el Edificio Municipal y lugares públicos.

Foto: El Arroyitense

Mucho más no puedo agregar y hago personal esta párrafo como hijo de Coco y no como periodista, para agradecer en nombre de mi madre Blanca, mis hermanas Cristina y Rosana, mis hijos y sobrinos, nuestros allegados mas cercanos a la familia, a todos los que de una u otra manera estuvieron presentes durante todo este tiempo, e hicieron llegar su saludo y a todos los que respetaron y respetan a nuestro querido “Coco”. Te voy a extrañar amigo mío, todos los días del resto de los días que me quedan.