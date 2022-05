La moneda tiene dos caras y quizás para algunos sea el premio al esfuerzo y en otros casos la frustración de un trabajo de mucho tiempo. Esto sucede generalmente en el deporte y es lo que sucedió en el ultimo tramo del “Rally Arroyito Antiguo Camino Real”.

En el video que fue registrado en el interior on board del VW Golf 46, se puede observar a Germán Schroeder en la conducción y a Gerardo Scicolone su navegante disputando el tramo especial 3 entre Campo Martínez y La Frutilla.

En la oportunidad, cuando promedia el tramo observan el abandono del líder de la competencia hasta ese momento Juan Marchetto y Zacarías García con Mitsubishi, lo que hacia suponer que el binomio de Villa Allende se dirigía a la victoria.

Ahí es donde comienza la tensión y la emoción, tratar de no errar en la prueba y mantener la calma. En el inicio le dice Scicolone “te quiero concentrado, te quiero rápido como sos, quedan 4 minutos 20”. Inician el tramo, con todas las indicaciones del navegante para tener un buen desempeño, cuando en un momento Germán dice “mocazoooo” en un error que parece haber cometido, “tranquilo que vamos muy bien” responde Gerardo. “Vamos cul... vamos, te dije!!!” “Ténganme fe”

Rally Arroyito 2022 Foto: Vía Arroyito

Y de pronto Gerardo su navegante le dice “no mirés..., ya lo sé, no mirés”, y es cuando en el video se observa el Mitsubishi de Machetto y García al costado del camino. En ese momento el piloto agrega “como para que no me desconcentre” y siguen la prueba. "

El navegante Scicolone ni se inmuta, se nota en su voz para evitar cualquier error y continúa con sus indicaciones, “vamos p...” solamente agrega, “¿lo viste no?” y Germán responde “como no me voy a desconcentrarrrr!” y dan un par de gritos.

Al tomar la ante ultima curva la emoción los desborda “te ganaste la general p... jojo” y Germán responde “Vamosssss” y Gerardo agrega “yo lo sabía y no te quería decir”, “Dale, dale”, “Vamooossss” al llegar a la meta.