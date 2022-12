Elizabeth Noriega obtuvo 4 medallas en el Open FEDESIR para cerrar otro gran año deportivo

Noriega otra vez estuvo a la altura de las circunstancias y cosechó 4 medallas en este encuentro deportivo, de primerísimo nivel, organizado por FADESIR, Federación Argentina de Deportes sobre Silla de Ruedas y contó con la fiscalización de la CADDARA (Colegio de Árbitros de Deportes Acuáticos.

Eli se quedó con el Oro en las pruebas de 50 metros libres y 50 metros espalda; y subió también al podio tras obtener las medallas de plata en las competencias de 100 metros libres y 200 metros libres en lo que fue una gran actuación para la atleta de la ciudad de Arroyito.

Elizabeth Noriega Natación Adaptada Arroyito Foto: Prensa Noriega

Vale remarcar que no fue un año más, Elizabeth Noriega esta nuevamente nominada para los Premios Cóndor; la tradicional ceremonia organizada por la Agencia Córdoba Deportes a realizarse el día 7 de diciembre desde las 19 horas en el estadio Mario Alberto Kempes. El evento donde se distingue y pone en valor el trabajo realizado por instituciones, deportistas y personas relacionadas con su labor en el deporte en Córdoba.

Elizabeth Noriega Natación Adaptada Arroyito Foto: Prensa Noriega

Fue además un año mundialista para Eli quien que se destacó nuevamente en Berlín en la Serie Mundial y luego en Buenos Aires cumplió con el objetivo de clasificarse al Campeonato Mundial IPC de Madeira, en Portugal para representar a nuestro país. Noriega ya nadó un Parapanamericano, un Paralímpico y dos series mundiales.

En sus redes una de las deportistas más importantes de Arroyito resaltó “cerramos un año cargado de emociones, muchísimo aprendizaje y grandes experiencias que sin duda me darán las herramientas para seguir creciendo, es nuestro deber tomar de ellas todo aquello que nos fortalezca no sólo como deportistas sino como personas, para ser cada día grandes seres humanos” también agregó “Quiero agradecer a todo el equipo que trabaja detrás de todo esto para que pueda ser posible, gracias a mis compañeros y amigas de que sin ellos no sería lo mismo a gracias todo el equipo de selección y gracias a mi Familia por estar siempre”.