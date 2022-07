El Ceibo y El Tala son los primeros equipos confirmados de la Asociación de San Francisco que jugarán la nueva Liga Cordobesa, transformada en Pre Federal. El inicio de este campeonato fue confirmado por la Federación de Básquet provincial para el 19 de agosto; aún se desconoce el número total de participantes. Lo que sí ya se sabe que otorgará cinco ascensos a la Liga Federal 2023.

De acuerdo a la cantidad de instituciones que se presenten se van a dividir en zonas de no más de seis equipos cada una. En cada grupo no podrá haber más de dos conjuntos de la misma asociación. No se descarta que pueda haber interzonales.

El Ceibo participará de esta edición. Foto: Prensa CASI

La Primera Fase será a partidos ida y vuelta todos contra todos en los grupos. Clasificarán los 16 mejores equipos, eso se establecerá una vez determinados la cantidad de zonas.

El Tala participará de esta edición.

Se llevarán a cabo los playoffs desde Octavos de Final a serie al mejor de tres partidos con ventaja de localía al mejor ubicado. Justamente este equipo podrá decidir si comienza de local o visitante. Los cuatro semifinalistas ascenderán a la Liga Federal 2023 mientras que la quinta plaza la disputarán los cuatro perdedores de los Cuartos de Final. La final de la reclasificación será a dos juegos.