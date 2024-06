El San Miguel fue el dueño del sábado de Clásicos en el hockey ante el Cultural por la FOSH

Se jugó este sábado 8 en el Centro Vecinal San Miguel una nueva fecha del certamen que organiza la FOSH con saldo positivo para las chicas del sur de la ciudad. El San Miguel se impuso en primera, Sub – 12, Sub -14 y Sub -16. Fue empate en reserva. Buen marco de público en una jornada más que agradable para la práctica Deportiva.

Hockey Centro Vecinal San Miguel Arroyito Foto: Prensa San Miguel

En Primera con goles de Alma Gamboggi y Meliana Naretto el “sanmi” se impuso por 2-0 ante el Cultural. El equipo de Gómez es uno de los animadores del torneo y está en las posiciones de élite de la clasificación. En Reserva fue 1 a 1, Fernanda Toledo el gol local.

En la categoría Sub 12 San Miguel venció al Cultural Arroyito 2-0 por los goles de Mara Reano Y Luz Costamagna. En Sub 14 fue goleada por 10 -0 del San Miguel Valentina Bocco y Constanza Puerta marcaron 3 goles cada una, Mia Jayo Urquía anotó dos en su cuenta personal, Mara Reano junto Ailén Varela completaron el tanteador con un gol en su cuenta personal. En Sub 16 Renata Segovia dos, Ailén Varela y Ludmila Pavón completaron para el triunfo por 4 a 1 de las locales.