El Deportivo Cultural campeón en Primera y el San Miguel en Reserva y Juveniles de la FOSH.

El domingo en cancha de Los Charabanes el Deportivo y Cultural Arroyito se consagró campeón en Primera División tras vencer en el clásico de la ciudad al Centro Vecinal San Miguel por 4-3 con goles de Mercedes Almada, Agustina Bassano, Marcia Domínguez y Natalia Risso. Mientras que para el equipo aurinegro marcaron Meliana Naretto, Sol Genaro y Lourdes Pantano. La verde sumó se tercera consagración consecutiva en la categoría.

En reserva los goles de Agostina pantano en dos oportunidades, Paula Pantano al igual que Lourdes Rudis le dieron el título al San Miguel de la Copa Miguel Maldonado para vencer a Huracán de Las Varillas 4 - 1 y ganar el reducido que se jugó en esta parte de la temporada a modo de Torneo Clausura.

Hockey San Miguel Arroyito Foto: Vía Arroyito

Vale decir que el Cultural que ganó el torneo de reserva en la primera parte de la temporada y jugará los cruces al igual que en primera con la otra zona de la Federación del Oeste.

Finalmente en Sub-14 el Centro Vecinal Sam Miguel cerró un gran año en el que terminó invicto y se quedó con el campeonato al ganarle en la final el globo varíllense por 2-0 con dos goles de Ludmila Pavón.

Las chicas del equipo del sur de la ciudad no solo hicieron una gran campaña si no también forman parte del gran semillero con el cuanto la institución que seguramente le dará muchas alegrías en un futro no muy lejano.