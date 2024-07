El concejal Matías Bazzi informó que en el mes de julio en Arroyito hubo 1 intento de suicidio por día

En un reel publicado en el perfil del Concejal Matías Bazzi de Hacemos Unidos por Córdoba por parte de Arroyito Online, el edil confirmó lo que había comentado al finalizar la última sesión del Concejo Deliberante, “con datos fehacientes del intento de suicidio en Arroyito de una persona por día”.

El dato, muy delicado e impresionante que comentó Bazzi, había sido proporcionado por la subsecretaria de Salud Comunitaria y Equidad, Paola Trasmontana, “quería que la gente se interiorizara del tema. Me lo había comunicado a la tarde, una hora ante de la sesión y entonces no aguante más, no podía dejar pasar la noche en decirlo”.

Agrega el concejal Bazzi “creo que hay que preocuparse y ocuparse mucho, todas las instituciones y todas las familias de Arroyito, la verdad que es muy muy preocupante”.

En la mismo video la Licenciada Paola Trasmontana subsecretaria de Salud Comunitaria y Equidad, Paola Trasmontana a cargo del Servicio de Salud Mental agrega “en el mes de julio ha sido un mes de altas consultas con casos de intentos de suicidio por lo que hemos sacado un promedio y es el dato que le informé al concejal Bazzi”.

Cabe destacar que en la sesión se presentaba el proyecto de Ordenanza: “CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LOS PELIGROS DEL JUEGO ONLINE EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”, presentado por el Bloque Juntos por el Cambio que tuvo su pase a comisión.

Agrega Tramontana “los profesionales a diario atendemos pacientes en la guardia y este mes ha sido alto el índice de consultas, derivaciones, de internaciones por lo que estamos preocupados y todas las acciones que la sociedad pueda ir haciendo en pos de disminuir estos datos es importante que sociedad participe”.