Desde el Gobierno Municipal de Arroyito, en conjunto con las Áreas de Dirección de Tránsito, Licencias de Conducir y Juzgado De Faltas Municipal, informaron que nuestra ciudad no se adhiere Sistema Scoring; que es la quita de puntos por infracciones de tránsito.

No solamente Arroyito toma esta postura, sino que hay municipios y comunas que han tomado la misma decisión y otros no. Desde hoy quienes no estén adheridos a la Ley Nacional de Tránsito no implementarán el Sistema Scoring

La Provincia lo viene aplicando desde el año 2010 con su propio sistema codificador que difiere del Nacional en base a la Ley Provincial y normas que rigen.

Respecto a esto, cada municipio es autónomo en materia de tránsito, por ende Córdoba Capital no tendrá adhesión a este sistema. La Municipalidad de Arroyito esta adherida a la Ley Provincial de Tránsito y mientras la Dirección General de Prevención de Accidentes de tránsito de la Provincia no presente alguna modificación o notifique un cambio, regirá la modalidad que ya se viene aplicando.

Prensa Municipal.