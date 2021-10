Tal cual ocurrió el fin de semana en La Matanza, otro acto en el Conurbano bonaerense se convirtió en un momento incómodo y tenso, con reclamos y reproches cara a cara hacia la política. Esta vez le tocó a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, en un acto de la ANSeS.

El fin de semana, los políticos de La Matanza habían sido acusados de “vagos y chorros”, también cara a cara, por un joven que se había subido al escenario de una feria en dicho distrito.

En Moreno, según quedó registrado en un video casero, un jubilado discapacitado se acercó al escenario para recriminarle en persona las promesas de campaña que hizo antes de asumir como jefa comunal, y que al parecer permanecen incumplidas. El momento incómodo para la jefa comunal rápidamente se viralizó por la vehemencia con la que el hombre, de nombre Miguel, la encaró mientras Fernández se quedaba sin respuestas ante el reclamo.

“¡Caradura, caradura!”, le gritó el jubilado que se identificó como Miguel. “¿Para qué te voté?”, insistió el vecino. Su descontento tenía que ver con que la línea de colectivos que debe pasar cerca de su casa para viajar hacia el centro de Moreno actualmente no puede hacerlo por las supuestas malas condiciones en las que se encuentran las calles de la zona. Ante esta situación, el vecino explicó que debe “caminar diez cuadras” para llegar hasta otra parada cercana, una dura travesía dados los problemas de movilidad que padece como consecuencia de un hecho de inseguridad.

El airoso reclamo del vecino de Moreno ocurrió este lunes en un acto organizado frente a la sede de la ANSeS de Villa Trujui, en la calle Bernardo Caveli 1415. El objetivo del evento era entregar las primeras jubilaciones por el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado a madres. Para ello la intendenta local había llegado acompañada por Fernanda Raverta (titular de la ANSeS) y el diputado nacional, Walter Correa, también oriundo de Moreno, quien además es el secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores.

“Yo vivo en el barrio San Carlos. Ahí, asfaltó antes de la votación un pedacito y no asfaltó más. Hago 14 cuadras, me roban, tres celulares ya me robaron. Mirá por la inseguridad cómo estoy. Me cagaron a tiros para robarme el auto”, explicó más tarde el vecino.

Miguel reclama por el recorrido del ramal 21 de la línea de colectivos 501, que recorre el partido de Moreno. A pesar de que un principio Fernández se acercó al jubilado para escucharlo, rápidamente y sin respuestas volvió a su lugar en el escenario, mientras éste le seguía gritando. Personal de la organización del acto de inmediato lo sacó de la zona, sin violencia, pero obligándolo a alejarse de la jefa comunal.

Según lo que el propio Miguel le dijo a Fernández en su reclamo cara a cara, había votado a la candidata del Frente de Todos en 2019, año en que Fernández ganó la intendencia de Moreno con el 60% de los votos.

“Tengo 68 años, ya los conozco a todos estos. Estos ganan bien. ¿No sabés el pasar que tienen? Tiene 4×4. Yo tuve que vender el auto para sobrevivir en la pandemia y ahora estoy vendiendo la casa, la puse en venta”, amplió el vecino claramente enojado. El fue uno tantos que decidió cambiar su voto en las PASO del 12 de septiembre: la lista oficialista (encabezada a nivel local por Noelia Saavedra) obtuvo menos del 39%, contra el 30% de Juntos por el Cambio.

