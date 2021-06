“Un hombre mató a mamá”, fue el escueto pero contundente testimonio del nene de cinco años que fue testigo del asesinato de su madre en Villa Luzuriaga, La Matanza. El hombre que socorrió al menor después del crimen narró lo que pasó.

Según el relato el hombre, que indicó que pasa todos los días por la puerta de la casa abandonada donde ocurrió el femicidio, iba con otro hombre cuando vieron al niño, de cinco año, llorando, detrás de la reja de la casa. Entonces se acercaron a asistirlo y el menor les dijo que “el hombre mató a mamá” y “la golpeó con un palo”.

“Le pregunté qué le pasó y me dice ‘el hombre me dijo que me iba a venir a buscar y no vino más’”, relató Luis Bocetto, el vecino que asistió al hijo de la víctima, Gloria Cristina Domínguez Zimmerman (29).

El testigo indicó al canal Crónica TV que junto con los empleados de un corralón de la zona tranquilizaron al niño y lo llevaron a una estación de servicio cercana para llamar a la policía.

“En ese momento me empezó a contar: ‘El hombre me trajo, era de día, vinimos con mamá. El hombre mató a mama’”, detalló sobre el relato del niño.

Bocetto dijo que, en todo momento, se refería al agresor como “el hombre”, que le contó que atacó a su mamá “con un palo”, tras lo cual agregó que el menor estaba en buen estado de salud.

“Estaba tranquilo, narraba lo ocurrido tranquilo”, afirmó. Según el testigo, el hijo de la víctima relató también que el atacante le dijo “que lo espere, que iba a volver”, pero que al pasar las horas y hacerse de noche, el niño “salió porque tenía miedo”.

Finalmente, sostuvo que, de acuerdo con el relato del nene, el teléfono celular de la víctima se lo llevó el agresor.

Creen que el femicida iba a vender algo

Los investigadores del crimen de Gloria Cristina Domínguez Zimmerman manejan la hipótesis de que el agresor era un cliente o proveedor que iba a venderle una panchera y que con esa excusa fue con ella y el niño hasta la casa donde finalmente la asesinó. Ese trayecto quedó grabado en las cámaras de seguridad.

El cuerpo de Domínguez Zimmerman (29), de nacionalidad paraguaya, será sometido este martes a una autopsia para certificar las causas de la muerte y si fue víctima de un abuso sexual.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el lunes en un predio abandonado donde funcionaba un centro terapéutico, en Villa Luzuriaga, La Matanza, tras el pedido de auxilio del niño.

Más tarde, mediante el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, se pudo obtener una imagen del momento en que Gloria, el niño y el sospechoso -vestido con una remera gris y un jean- caminan por la calle, lo que fue clave para identificarlo e iniciar la búsqueda, dijeron a Télam las fuentes judiciales.

El fiscal Gastón Duplaa, a cargo de la UFI especializada en Homicidios de La Matanza, aguarda el resultado preliminar de la autopsia que se realizará durante esta jornada para conocer detalles del homicidio y si la mujer fue víctima de un abuso sexual.

Según las primeras pericias, la mujer murió por un fuerte golpe producido con un objeto contundente de cerámica, como un inodoro o vanitory que se hallaba en el predio abandonado, señaló un vocero judicial

En la escena del crimen se halló cantidad de prueba pericial, como “pelos, sangre y huellas”, indicó el investigador consultado.

Con información de Télam.