Luego de que el juez Ricardo Basílico, considerara que el ex vicepresidente Amado Boudou cumplió las dos terceras partes de su condena se le otorgó el beneficio de la libertad condicional. Este viernes, el condenado por corrupción por su participación en el caso Ciccone, sostuvo que dejará de hacer política.

“No voy a dejar de hacer política. No dejé de hacer política ni siquiera cuando estaba en el penal de Ezeiza. Muchas visitas de compañeros y compañeras fueron muy importantes para seguir compartiendo ideas, sueños, y lo que estaba sucediendo en cada momento”, indicó Boudou.

En declaraciones a El Destape, el ex vicepresidente expresó que la “política se puede hacer desde muchos lados, no hace falta ser funcionario, no hace falta tener un cargo”, y lanzó: “Hay que retomar la idea de la política por fuera de esas luchas de vanidades“.

Boudou advirtió que continuará “en todos los frentes peleando contra la sentencia“, y manifestó: “Estoy muy contento, pero pienso que tampoco es un gran festejo. Hay que seguir peleando porque quedan casos como los de (la líder de la Túpac Amaru ) Milagro (Sala) , las prisiones preventivas como el caso de (el ex ministro de Planificación Federal Julio) De Vido“.

“Puede haber un juicio, que en realidad es una parodia de un juicio, donde una sentencia en un tribunal convalidó una sentencia mediática que ya llevaba muchos años. Llegué al tribunal con la sentencia escrita“, dijo.

Por otro lado, el ex vicepresidente de la Nación apunto contra el Ejecutivo diciendo que Argentina está “teniendo una inflación que da la sensación de que las áreas del Gobierno vinculadas a esto no se están ocupando, porque no hay factores técnicos que expliquen este nivel de inflación”. “El centro de la situación lo define muy bien el Presidente, que es que los salarios le tienen que ganar la inflación. La situación el Presidente tiene muy clara”, remarcó.

“Argentina no puede salir adelante sin un potente mercado interno”, consideró Boudou, al tiempo que añadió: “El que esté pensando que la solución argentina está vinculada exclusivamente al modelo agroexportador creo que se está equivocando, eso es un país para 10 millones de personas, pero no para el conjunto de los argentinos“.

De cara a las elecciones legislativas, Boudou advirtió: “En la próxima elección se va a dividir el voto entre dos modelos. Si bien es una elección de medio término, creo que va a tener la dinámica de una elección como si fuera una elección de Poder Ejecutivo, porque hay dos modelos dando vueltas“.

“De hecho, el macrismo para que no se note los saca a (el ex presidente Mauricio) Macri ya (la ex ministra de Seguridad) Patricia Bullrich de la contienda electoral. Hay que poner arriba de la mesa que es lo mismo. Aunque aparezcan otras caras, están representando el mismo programa brutal y neoliberal“, arremetió.

La crisis la provocó las políticas de Macri

El ex vicepresidente aseguró que cuando Macri asumió al frente del Poder Ejecutivo “no había ninguna crisis”, y puntualizó: “Si miramos las variables cuando asume Macri, está muy claro que la crisis la provocó las políticas que llevó adelante el gobierno de Macri”.

“Hay que trabajar para desandar el desastre que hicieron Mauricio Macri, (el ex ministro de Hacienda Nicolás) Dujovne y compañía en lo estructural”, consideró Boudou.

Al respecto detalló: “Tenemos que hacerlo entendiendo que estamos sobrellevando una etapa muy peculiar, porque no solo tenés que remontar los 4 años de Macri sino que al mismo tiempo tenés que sobrellevar una crisis vinculada ni más ni menos que a la posibilidad de vivir o morir”, subrayó .