La Cámara de Casación redujo un mes el cumplimiento de los plazos de la sentencia de Amado Boudou por corrupción en el caso Ciccone. Con esa decisión, Boudou comenzará a gozar de la libertad condicional el 20 de julio.

Es que en cinco días estará cumpliendo dos tercios de su condena. Y según consignó Clarín, la decisión de la Casación aleja a Boudou de la cárcel casi definitivamente.

La Corte Suprema de Justicia confirmó por unanimidad el 3 de diciembre que Boudou fue responsable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles por la compra venta de la ex calcográfica Ciccone. El ex vicepresidente sigue en su domicilio con una morigeración de su arresto. La decisión de la Cámara de Casación haría que ya no vuelva a prisión.

En abril le revocaron su arresto domiciliario pero se indicó en esa resolución que la Cámara de Casación debía confirmar la decisión para que se ejecute. La audiencia se celebró recién el 13 de julio, a días de que Boudou comience a transitar el cumplimiento de los dos tercios de su condena, lo que le permite acceder a la libertad condicional.

Según consignó Clarín, Boudou ya había tenido una reducción de diez meses de su sentencia. El juez de ejecución Penal Daniel Obligado le concedió el arresto domiciliario por tener dos niños pequeños y le computó los cursos de Programador de sistema de base de datos de computadoras personales, Montador Electricista, el curso de Electricista Instalador, Práctico en Organización de Eventos, y un taller de Filosofía. Por eso le redujeron un mes más los plazos de su condena.

Boudou se convirtió en el primer ex vicepresidente con una condena firme en un caso de corrupción por parte de la Corte Suprema de Justicia.