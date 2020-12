Casi un año atrás, en el verano marplatense, Sol Pérez y Mónica Farro fueron las protagonistas de “la pelea de la temporada”. Las rubias realizaban una obra de teatro juntas y a raíz de su contacto rutinario comenzaron las peleas. Si bien ninguna de las dos dijo el motivo exacto de las discusiones, lo que sí trascendió fue que fueron subiendo en escala y que cada vez eran peores.

Ese malestar llevó a Sol a que se volviera antes para la Ciudad de Buenos Aires, sin terminar la temporada. Estas peleas, y sus consiguientes acusaciones en los medios, finalmente llegaron a la Justicia, donde hubo varias instancias y mediaciones y finalmente se llegó a un veredicto.

El anuncio de la obra “Veinte Millones”, en Mar del Plata.

De acuerdo a lo que dijo en su momento Farro, todo comenzó cuando cruzó a la modelo debido a sus destratos hacia ella: “Yo le dije al stage manager y al director ‘le voy a ir a preguntar al camarín si tiene algún problema’ porque es mejor que te digan ‘sabes qué, prefiero que no me saludes y ni me mires’, no hacer el papel de pelotuda”, resumió. Entonces habría empezado una pelea que duró semanas.

El elenco de "Veinte millones", el día del estreno. (Web)

“Es una persona que se para adelante tuyo y te dice ‘pegame, pegame, pegame’. Yo me di vuelta y le dije a Carmen, ‘no le voy a pegar’. Y Carmen me dijo ‘lo bien que hacés’”, agregó Farro. La parte de los insultos fue después confirmada por Carmen Barbieri y por otros actores y miembros de la producción que estuvieron presentes.

Finalmente, este jueves Mónica Farro estuvo como invitada en el programa Confrontados y allí, con el permiso de su abogado, Ignacio Trimarco, anunció que hubo acuerdo económico y que la ex chica del clima le deberá dar 500.000 pesos. “Hay un acuerdo. La cuestión está resuelta. No sé si Sol está enterada o no”, agregó el letrado.