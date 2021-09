En medio de una ola de renuncias de funcionarios del Gobierno nacional, el Movimiento Evita convocó a una movilización para apoyar a Alberto Fernández.

La convocatoria es para este jueves a las 15 horas en Plaza de Mayo. “Mañana todos y todas a Plaza de Mayo a bancar la unidad del Frente de Todos. ¡Fuerza Alberto!”, dice el tuit del Movimiento Evita.

(Twitter: @MovimientoEvita) (Twitter: @MovimientoEvita)

“Por la unidad del Frente de Todos”, reza el flyer firmado por la agrupación kirchnerista. “A bancar al Gobierno”, agrega.

Más temprano, Fernando “Chino” Navarro, Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Soc. Civil, dirigente del Movimiento Evita, manifestó este miércoles su sorpresa ante el ofrecimiento de renuncias de distintos ministros y funcionarios del ala dura del kirchnerismo tras los resultados del domingo en las PASO.

“Me parece que no es sensato. Me parece que la población argentina nos dio el ejemplo el domingo. Hace rato vengo diciendo que el pueblo es mejor que la dirigencia. Dio el ejemplo votando en paz, sin ningún accidente”, agregó.

Eduardo “Wado” de Pedro puso a disposición de Alberto Fernández su cargo de ministro del Interior luego de la derrota del Frente de Todos en las elecciones PASO del último domingo. Poco después, se conoció que otros once funcionarios de altos cargos también presentaron sus renuncias ante Alberto Fernández.

Quienes enviaron sus cartas de renuncia fueron Martín Soria, ministro de Justicia; Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia y Tecnología; Jorge Ferraresi, ministro de Hábitat; Luana Volnovich, titular del PAMI; Fernanda Raverta, titular de Anses, y Martín Sabbatella, presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.

Luego, se sumaron Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas; Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Tristán Bauer, ministro de Cultura; Paula Español, secretaria de Comercio Interior y Victoria Donda, titular del INADI.