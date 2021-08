Patricia Bullrich y Cinthia Fernández protagonizaron un fuerte cruce al aire durante La noche de Mirtha. En marco de los insultos que recibió Florencia Peña por incumplir con el aislamiento y visitar la Quinta de Olivos en plena pandemia, la presidenta del PRO pidió que “el gobierno se critique” y la precandidata a diputada bonaerense la cruzó por avalar “el ataque misógino contra una mujer”.

“No sé en qué país vivís”, atacó la ex ministra de Seguridad contra la angelita, que la había criticado por permitir que desde su partido denigraran a la conductora de Flor de Equipo con apodos como “el gato del presidente”.

Luego del escándalo mediático que generó el descubrimiento de las “visitas VIP” a Olivos, Alberto Fernández declaró en defensa de Peña, asegurando que todas las personas a las que recibió en la residencia presidencial durante la pandemia fueron citadas por motivos labores, nunca por cuestiones personales.

“Yo estaba trabajando de Presidente, porque mientras estaba la pandemia recibí a miles de personas, no a una, a miles... y seguí trabajando, ¿o querían que me quede encerrado en mi casa? Tenía que gobernar un país”, sostuvo el jefe de Estado.

En el ciclo de Juana Viale, la conductora mencionó la defensa del presidente y Patricia Bullrich denunció que “el gobierno encubre los hechos”. Además, afirmó que, para que exista una democracia, quiere que el Gobierno se “autocritique”, como, según ella, lo hacen desde el PRO.

Ante estas declaraciones, Cinthia Fernández acusó a su argumento de “infantil”, explicando que debería separarse el incumplimiento por parte de Florencia Peña de los comentarios violentos que recibió por el mismo hecho, que sugerían que tenía un vínculo sexual con Alberto Fernández.

Ante este comentario, la presidenta del PRO insistió en su pedido de que el Gobierno haga una autocrítica, mientras que la precandidata a diputada la atacó por no hacerlo ella misma hacia su sector. “Como mujer no lo podría avalar (que maltraten a Peña) sólo porque del otro lado no se autocritican”, explicó la panelista.

La cena en la mesa de Mirtha estuvo cargada de un ida y vuelta entre el economista y la presidenta del Pro.

“No sé en qué país vivís”, redobló Bullrich, en una mesa que comenzó a acalorarse con gritos e interrupciones. “No tiene fundamento. Siento que estoy hablando con mi hija”, disparó la angelita, a lo que la ex ministra de Seguridad le respondió: “No me trates como a tu hija. Vos te estás metiendo en la política, querés ser diputada”.

“No me ningunee ni me chicanee”, dijo por último Cinthia Fernández, en un fuerte cruce que dejó callada a la conductora y al resto de los invitados del programa.