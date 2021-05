El fin de semana trae varios estrenos a Netflix para disfrutar en casa. Algunos se tratan de producciones que ya conocemos y otras son nuevas temporadas de series conocidas.

Estrenos sábado 15 de mayo

The Real Housewives of New York City (Temporada 3 y 4)

Se trata de un reality que captura la vida de un grupo de mujeres influyentes, ricas y ambiciosas de Nueva York.

Sinopsis:

¡Caras nuevas! Sonja y Jennifer se suman al desfile de compromisos familiares, ambiciones profesionales y eventos sociales de estas fabulosas amas de casa en Nueva York. Regresan las amas de casa de la Gran Manzana con otra temporada, en la que dirán adiós a la nueva mami, Bethenny Frankel, y hola a la experta en spa, Cindy Barshop.

Sicario: Day of the Soldado

Es una película dramática de 2018 que trata sobre un agente federal que recluta a un sicario para combatir a los carteles mexicanos involucrados en tráfico de terroristas. Pero pronto el conflicto se vuelve personal.

Sinopsis:

El FBI encarga a un impredecible mercenario conseguir que los carteles de la droga mexicanos se enfrenten para evitar que sigan introduciendo a terroristas en los EE. UU.

Kuroko no Basket: Temporada 2

Llega la segunda temporada de este anime que está basado en la serie de manga de deportes, escrita e ilustrada por Tadatoshi Fujimaki.

Sinopsis

Kuroko, Kagami y el resto del equipo se enfrentan a los contrincantes más difíciles de la región con un solo objetivo en mente: ganar el torneo de invierno.

Estrenos domingo 16 de mayo

Instant Family

Es es una comedia dramática dirigida por Sean Anders y protagonizada por Rose Byrne y Mark Wahlberg.

Sinopsis:

Dos remodeladores que se embarcan en un nuevo proyecto: adoptar a tres niños. Pronto, la pareja descubre que ser una familia es mucho más que vivir bajo el mismo techo.

Kick-Ass 2

La película junta la comedia y el drama con la trama de una superheroína. Se trata de la segunda parte del cómic guionizado por Mark Millar y dibujado por John Romita Jr.

Sinopsis:

Después de toda la sangre y violencia, Kick-Ass se une a un grupo de ciudadanos que al igual que él buscan combatir el crimen, pero será difícil sin Hit Girl.

La Noche de la Expiación

Es una de las películas del universo de terror de la tan famosa “Purga”, donde se permiten que se cometa todo tipo de crímenes una noche al año.

Sinopsis:

En un país asolado por la delincuencia y el hacinamiento en las cárceles, el Gobierno sanciona un período anual de 12 horas durante el cual toda la actividad criminal es legal, hasta el asesinato.

Notas Perfectas

Es una película de comedia musical, que cuenta la historia de una intensa rivalidad entre grupos de canto a capela.

Sinopsis:

La estudiante universitaria Beca sabe que ella no quiere ser parte de un grupo, pero ese es el lugar al que llega después de arribar a su nueva escuela. Entre las chicas malas, buenas y extrañas, Beca descubre que lo único que tienen en común es lo bien que cantan juntas.

Terminator 2: El juicio final

Para terminar el fin de semana, llega la segunda película de Terminator al catálogo de Netflix.

Sinopsis:

Un nuevo y despiadado androide llega del futuro para asesinar al joven John Connor, pero también llega un Terminator reprogramado para protegerlo.