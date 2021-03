César Luis Menotti, secretario de selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino, se vacunó este jueves contra el Coronavirus y aprovechó para opinar sobre la campaña y también habló de la muerte de Diego Maradona.

El ex DT de la selección campeona de 1978 tiene 82 años y esta semana renovó su cargo hasta marzo de 2022. Sn embargo, continúa resguardado en su casa y si bien no está yendo muy seguido al predio de Ezeiza, suele estar en contacto con los directores técnicos de las distintas Selecciones Argentinas: Lionel Scaloni (Mayor), Fernando Batista (Sub 23 y Sub 20), Pablo Aimar (Sub 17) y Diego Placente (Sub 15).

Luego de darse la vacuna, “el Flaco” opinó sobre los últimos tiempos de Diego Maradona: “Soy el entrenador que más estuvo al lado de él, lo tuve seis años. Sí, es muy doloroso, pero lamentablemente no se notaban en él los mismos deseos de otros años”, dijo.

En cuantos a las causas judiciales que buscan esclarecer la muerte de Maradona, Menotti dijo que “hay de todo: reclamos justos y utilización. Los medios a veces se sobrepasan en la información buscando cosas que tiene que buscar la Justicia. No lo sé, con otra vida hubiese vivido mucho años más”.

Diego fue campeón del Mundo Juvenil en Japón 1979, con la conducción de Menotti, a quien el “10” lo consideraba el mejor DT “que tuvo”.

Sobre el sistema de vacunación

“Estaba asustado por el tiempo, se ve que han corregido y salió todo muy bien. Me vacuné en cinco minutos. Hay que concienciar y seguir las indicaciones de los grandes médicos que tenemos. Hay que alejar estos planes de la política y acercarlos a la salud de la población. Estas cosas no se pueden discutir, hay que acompañar con paciencia y decisión”, sentenció.

Fuente: Noticias Curiosidades